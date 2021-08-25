Кем на самом деле была девушка с картины "Шоколадница"?





Нандль была готова к такому сценарию своей жизни, и, когда в доме своих хозяев она увидела привлекательного князя, которому подала шоколад, она начала действовать. Ну, как действовать... Делала все, чтобы обратить на себя внимание. Цель была достигнута, князь взял ее в любовницы. Жениться на ней он не мог, но, возможно, на самом деле любил, поэтому заказал ее портрет. Эта версия, конечно, не так хороша, как первая, но что есть, то есть.





Существует еще одна версия, которая гласит, что изображенная девушка - камеристка императрицы Марии Терезии. Лиотар писал портрет императрицы, и вполне возможно, во время сеансов камеристка подавала шоколад. Ее красота и грация поразили художника, и он сделал и ее портрет тоже.





Вот честно скажу, из всех версий мне больше всего нравится третья. Может быть, потому, что она связана с искренним и бескорыстным порывом самого художника создать произведение не на заказ, а для души. И согласитесь, это прекрасно объясняет тот факт, что "Шоколадница" стала самым знаменитым созданием художника, его путевкой в бессмертие.