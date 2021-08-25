Кем на самом деле была девушка с картины "Шоколадница"?

На вопрос, кто эта красавица, до сих пор нет внятного ответа. Зато версий несколько.
Среди наиболее популярных произведений, хранящихся в Дрезденской галерее, несомненно, пастель Жана-Этьена Лиотара "Шоколадница". Образ растиражирован в массовом искусстве, причем это началось почти сразу после появления этой картины. Уже в XVIII веке, например, на знаменитой фарфоровой фабрике в Мейсене начали делать статуэтки девушки в чепце, несущей подносик с горячим шоколадом.
Лиотара не зря называли мастером пастели, в этой технике он добился больших высот и был популярен в высшем свете тогдашней Европы как безупречный портретист. От заказов, в том числе из королевских домов, не было отбоя. В таких условиях предполагать, что художник просто для себя написал эту девушку, выразив некий абстрактный образ, не приходится. Разумеется, это был заказ, и изображена совершенно конкретная девушка, облик которой передан с максимальным сходством (за что Лиотара и ценили).
Но кто она? Одно время пастель носила название "Фройляйн Бальтауф", то есть определенно обозначалась фамилия изображенной. Несложно предположить, что заказ на портрет мог быть сделан кем-то из семейства Бальтауф. Но не все так просто.
Возникает вопрос, интригующий всех - почему фройляйн предстает перед зрителями в образе служанки? Если она была знатной дамой или девушкой из семьи среднего достатка, было бы естественнее изобразить ее, например, с тем же шоколадом, но за столом, куда ей некая служанка его подала. Скажем, как на другой картине Лиотара, где так и происходит. Но в "Шоколаднице" мы видим явную служанку, о чем говорит и ее одежда, и то, чем она занята (кого-то обслуживает).
Есть версия, что это Анна Бальтауф, девушка из обедневшего дворянского рода, которая была вынуждена помогать семье в их кофейне в Вене, работая там официанткой. Однажды в кофейню зашел австрийский князь Дитрихштейн и был сражен в самое сердце красотой и скромностью девушки, которая подала ему шоколад, а также обстоятельствами ее жизни. Он женился на обаятельной красавице, хотя его аристократическая семья была против этого.
Желая навсегда запечатлеть свою любимую в том виде, в каком он ее увидел в первый раз, князь заказал Лиотару ее портрет в образе официантки, подающей шоколад. Что ж, красивая версия, буквально сюжет для дамского романа с превосходным хэппи-эндом. Добродетельная обедневшая дворянка получает в мужья князя. Классика жанра!
Однако есть и иные версии, не столь сусальные. Например, одна из них сильно лишает встречу официантки с аристократом романтического флера. Согласно ей, девушку звали не Анна, а Нандль Бальтауф, и она была отнюдь не дворянского рода, а самого простого. Все ее предки работали в услужении. Девушки-служанки порой становились любовницами аристократов, и это считалось в семье Бальтауф удачной карьерой.
Нандль была готова к такому сценарию своей жизни, и, когда в доме своих хозяев она увидела привлекательного князя, которому подала шоколад, она начала действовать. Ну, как действовать... Делала все, чтобы обратить на себя внимание. Цель была достигнута, князь взял ее в любовницы. Жениться на ней он не мог, но, возможно, на самом деле любил, поэтому заказал ее портрет. Эта версия, конечно, не так хороша, как первая, но что есть, то есть.
Существует еще одна версия, которая гласит, что изображенная девушка - камеристка императрицы Марии Терезии. Лиотар писал портрет императрицы, и вполне возможно, во время сеансов камеристка подавала шоколад. Ее красота и грация поразили художника, и он сделал и ее портрет тоже.
Вот честно скажу, из всех версий мне больше всего нравится третья. Может быть, потому, что она связана с искренним и бескорыстным порывом самого художника создать произведение не на заказ, а для души. И согласитесь, это прекрасно объясняет тот факт, что "Шоколадница" стала самым знаменитым созданием художника, его путевкой в бессмертие.
Источник:
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