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Где снимались и как выглядели актёры из "Друзей" до "Друзей"

Где снимались и как выглядели актёры из "Друзей" до "Друзей" (18 фото)

Автор:
29 августа 2021 09:26
Сообщество : Кино
Метки: актеры   друзья   кино   сериал   фильм   фото   
1069
18

Чем они занимались, где снимались и как выглядели до того, как на них свалилась сумасшедшая популярность.



Кортни Кокс

До того, как она стала помешанной на уборке и готовке Моникой Геллер, актриса понемногу появлялась то тут, то там. То в клипе Брюса Спрингстина, то в фэнтези-боевике "Властелины вселенной", где её партнёром по площадке стал сам Дольф Лундгрен.

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Мэттью Пэрри

Будущий весельчак Чендлер Бинг также не сидел без дела - он исполнил одну из главных ролей в сериале "Второй шанс" , а также появлялся в эпизодах сериалов "Шоссе в рай", "Сидней" и т.д.



Лиза Кудроу

Метафизическая и эзотерическая Фиби Буффе и до "Друзей" снималась активно. Например, определённую популярность актриса получила ещё до друзей, сыграв в сериале "Весёлая компания".



Дэвид Швиммер

Прежде, чем он предстал в образе любителя динозавров Росса Геллера, актёр уже появлялся эпизодически в популярных сериалах. Самые известные из них, пожалуй, "Блоссом", "Чудесные годы" и "Полиция Нью-Йорка".



Мэтт ЛеБлан

ЛеБлан завоевал сердца зрителей по всему миру благодаря роли Джо Триббиани. Но до этого актёр появлялся в таких хитах, как "Женаты с детьми" и "Винни и Бобби".


Дженнифер Энистон

До того, как она прославилась благодаря Рэйчел Грин и ввела в моду новую причёску, Энистон появлялась не только на ТВ, но и в кино. Что касается ТВ, то самым известным сериалом, куда актриса заглянула, стала "Голова Германа". А из полных метров - олдскульный ужастик "Лепрекон".

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Метки: актеры   друзья   кино   сериал   фильм   фото   
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23k
Владимир 2 часа назад
Я её прям обожаю.)
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Йожык 7 минут назад
Шикарный добрый комедийный сериал!
Мой лучший антистресс.
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Frank Borman 16 минут назад
.
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8k
Cornho 37 минут назад
"Где снимались и как выглядели актёры из "Друзей" до "Друзей".

Осталось понять, что такое "Друзья", но автор почему-то обошёл эту тему.
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Саня 49 минут назад
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Саня 50 минут назад
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Саня 55 минут назад
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Саня 56 минут назад
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Саня 57 минут назад
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Пётр Час назад
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66k
Hе шути с Пушкиным. Час назад
Как вы такое смотрите?..
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11k
Типа граф 2 часа назад
У поста концовки нет , как будто топором обрубили .
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