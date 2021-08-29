"Где снимались и как выглядели актёры из "Друзей" до "Друзей".

Чем они занимались, где снимались и как выглядели до того, как на них свалилась сумасшедшая популярность.
Кортни Кокс
До того, как она стала помешанной на уборке и готовке Моникой Геллер, актриса понемногу появлялась то тут, то там. То в клипе Брюса Спрингстина, то в фэнтези-боевике "Властелины вселенной", где её партнёром по площадке стал сам Дольф Лундгрен.
Мэттью Пэрри
Будущий весельчак Чендлер Бинг также не сидел без дела - он исполнил одну из главных ролей в сериале "Второй шанс" , а также появлялся в эпизодах сериалов "Шоссе в рай", "Сидней" и т.д.
Лиза Кудроу
Метафизическая и эзотерическая Фиби Буффе и до "Друзей" снималась активно. Например, определённую популярность актриса получила ещё до друзей, сыграв в сериале "Весёлая компания".
Дэвид Швиммер
Прежде, чем он предстал в образе любителя динозавров Росса Геллера, актёр уже появлялся эпизодически в популярных сериалах. Самые известные из них, пожалуй, "Блоссом", "Чудесные годы" и "Полиция Нью-Йорка".
Мэтт ЛеБлан
ЛеБлан завоевал сердца зрителей по всему миру благодаря роли Джо Триббиани. Но до этого актёр появлялся в таких хитах, как "Женаты с детьми" и "Винни и Бобби".
Дженнифер Энистон
До того, как она прославилась благодаря Рэйчел Грин и ввела в моду новую причёску, Энистон появлялась не только на ТВ, но и в кино. Что касается ТВ, то самым известным сериалом, куда актриса заглянула, стала "Голова Германа". А из полных метров - олдскульный ужастик "Лепрекон".
Источник:
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Понравилось23
Мой лучший антистресс.
Осталось понять, что такое "Друзья", но автор почему-то обошёл эту тему.