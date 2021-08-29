"Где снимались и как выглядели актёры из "Друзей" до "Друзей".









Кортни Кокс

До того, как она стала помешанной на уборке и готовке Моникой Геллер, актриса понемногу появлялась то тут, то там. То в клипе Брюса Спрингстина, то в фэнтези-боевике "Властелины вселенной", где её партнёром по площадке стал сам Дольф Лундгрен.