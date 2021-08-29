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40 лет фильму "Зловещие мертвецы"! Как создавался знаменитый "ужастик"?

40 лет фильму "Зловещие мертвецы"! Как создавался знаменитый "ужастик"? (5 фото)

Автор:
29 августа 2021 09:07
Сообщество : Кино
Метки: актеры   зловещие мертвецы   кино   роль   съемка   ужастик   фильм   
1169
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Ровно сорок лет назад, на экраны вышел знаменитый horror под названием "Зловещие мертвецы" (The Evil Dead). Лента вскоре стала культовой (и до сих порсчитается такой) среди любителей у ужастиков.



Прежде всего напомню, что в основу лег короткометражная работа режиссера Сэма Рэйми "В лесах" 1978 года. Так что Сэм Рейми просто переделал сценарий своей короткометражки в полнометражную версия этой зловещей истории...


Первоначальное название нового сценария было другим - "Книга мертвых". И только перед началом съемок (по другим данным во время самого съемочного процесса) название сменили на более привычное нам - "Зловещие мертвецы".

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Бюджет фильма - 350 000 долларов. Часть бюджета режиссер и сценарист Сэм Рейми выложил из собственного кармана. Путь от написания сценария до начала съемок был довольно-таки долгим - три года.


Композитором фильма выступил известный сегодня специалист своего дела Джозеф ЛоДука, который в будущем напишет музыку для всех частей "Зловещих мертвецов" и сериале-продолжении.


Для съемок была использована самая настоящая хижина (небольшой заброшенный охотничий домик) в лесу. Но не все съемки проходили в этой локации. Дело в том, что в домике не было подвала, так что "подвальные сцены" снимались в гараже семьи Рейми.


Фильм снимался в режиме строгой экономии. Даже серебряная цепочка с кулоном, которую Эш подарил своей возлюбленной на самом деле была золотой, покрашенной "серебрянкой". Почему нельзя было в сценарии изменить серебро на золото и не заниматься покраской? Лично я не знаю!


Профессионального съемочного оборудования у Рейми не было, так что обходились чем могли, плюс в ход шла находчивость и умелые руки ребят из съемочной группы. Энтузиасты с четкой целью, всегда способны сделать небольшое чудо ;).


До эпохи Интернета было еще далеко, так что догадливые братья Рейми (Сэм и Айвен) включили "сарафанное радио". Клубы любителей фильмов ужасов получили письма в котором говорилось, что вот-вот на экраны выйдет отличный фильм ужасов, созданный фанатами ужастиков для фанатов ужастиков. Забегая вперед скажу, что задумка братьев удалась на все 100%!


Итак, всеми правдами и неправдами, фильм вышел в прокат. Тут и начались его приключения. Как и было обещано фанатам ужастиков, действие на экране было что надо. Но вот в Германии, мало того что прокатное название зачем-то изменили на Dance Of The Devil, так еще и вырезали семнадцать минут "самого вкусного" экранного действия. К слову, многие и наши зрители смотрели копию с немецкой версии...


За все годы проката в кинотеатрах мира "Зловещие мертвецы" при бюджете в 350 000 долларов собрали более 29 000 000 долларов + отличные продажи на носителях. Ну, а мерч по Evil Dead это уже совсем другая история...


А вот в Великобритании фильм в широкий прокат так и не вышел - это дело рук британских религиозных организаций, да и материнские организации (следящие за тем что смотрят и во что и играют их чада) постарались. Но тем не менее, не показавшие (кроме как в США) больших кассовых сборов в первый год, далее начал собирать свой богатый финансовый урожай..


Ну, а про продолжения под названием "Зловещие мертвецы 2" и "Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы", мы поговорим уже в другой раз...

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Метки: актеры   зловещие мертвецы   кино   роль   съемка   ужастик   фильм   
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Хороший, плохой.....главное у кого ружъе (с)
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Андрей 17 минут назад
Ужаса там ноль, но фильм крутой. Культовый? Согласен.
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18k
Will2006 22 минуты назад
Фильм по нынешним временам дешевенький, но все равно атмосферный. Смотрел его в 1986м году, особенно доставила последняя сцена утром, где ничего ужасного не показано, но музыка и выражение лица запомнилось на несколько ночей
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2k
Роман Полчаса назад
Армия тьмы - единственная часть пригодная к просмотру.
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10k
Василий Сургайло 42 минуты назад
Ужастик? Для меня это всегда комедией было
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66k
Hе шути с Пушкиным. 48 минут назад
Кто в этом мусор смотрит?...
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264
OLS10 49 минут назад
После просмтра фильма в видеосалоне, дома щемился от люка в подполье... Там же Генриетт могла быть
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14k
Alex 2 часа назад
40 лет фильму "Зловещие мертвецы"! Как создавался знаменитый "ужастик"?Посмотреть
40 лет фильму "Зловещие мертвецы"! Как создавался знаменитый "ужастик"?
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