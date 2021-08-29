40 лет фильму "Зловещие мертвецы"! Как создавался знаменитый "ужастик"?

Ровно сорок лет назад, на экраны вышел знаменитый horror под названием "Зловещие мертвецы" (The Evil Dead). Лента вскоре стала культовой (и до сих порсчитается такой) среди любителей у ужастиков.
Прежде всего напомню, что в основу лег короткометражная работа режиссера Сэма Рэйми "В лесах" 1978 года. Так что Сэм Рейми просто переделал сценарий своей короткометражки в полнометражную версия этой зловещей истории...
Первоначальное название нового сценария было другим - "Книга мертвых". И только перед началом съемок (по другим данным во время самого съемочного процесса) название сменили на более привычное нам - "Зловещие мертвецы".
Бюджет фильма - 350 000 долларов. Часть бюджета режиссер и сценарист Сэм Рейми выложил из собственного кармана. Путь от написания сценария до начала съемок был довольно-таки долгим - три года.
Композитором фильма выступил известный сегодня специалист своего дела Джозеф ЛоДука, который в будущем напишет музыку для всех частей "Зловещих мертвецов" и сериале-продолжении.
Для съемок была использована самая настоящая хижина (небольшой заброшенный охотничий домик) в лесу. Но не все съемки проходили в этой локации. Дело в том, что в домике не было подвала, так что "подвальные сцены" снимались в гараже семьи Рейми.
Фильм снимался в режиме строгой экономии. Даже серебряная цепочка с кулоном, которую Эш подарил своей возлюбленной на самом деле была золотой, покрашенной "серебрянкой". Почему нельзя было в сценарии изменить серебро на золото и не заниматься покраской? Лично я не знаю!
Профессионального съемочного оборудования у Рейми не было, так что обходились чем могли, плюс в ход шла находчивость и умелые руки ребят из съемочной группы. Энтузиасты с четкой целью, всегда способны сделать небольшое чудо ;).
До эпохи Интернета было еще далеко, так что догадливые братья Рейми (Сэм и Айвен) включили "сарафанное радио". Клубы любителей фильмов ужасов получили письма в котором говорилось, что вот-вот на экраны выйдет отличный фильм ужасов, созданный фанатами ужастиков для фанатов ужастиков. Забегая вперед скажу, что задумка братьев удалась на все 100%!
Итак, всеми правдами и неправдами, фильм вышел в прокат. Тут и начались его приключения. Как и было обещано фанатам ужастиков, действие на экране было что надо. Но вот в Германии, мало того что прокатное название зачем-то изменили на Dance Of The Devil, так еще и вырезали семнадцать минут "самого вкусного" экранного действия. К слову, многие и наши зрители смотрели копию с немецкой версии...
За все годы проката в кинотеатрах мира "Зловещие мертвецы" при бюджете в 350 000 долларов собрали более 29 000 000 долларов + отличные продажи на носителях. Ну, а мерч по Evil Dead это уже совсем другая история...
А вот в Великобритании фильм в широкий прокат так и не вышел - это дело рук британских религиозных организаций, да и материнские организации (следящие за тем что смотрят и во что и играют их чада) постарались. Но тем не менее, не показавшие (кроме как в США) больших кассовых сборов в первый год, далее начал собирать свой богатый финансовый урожай..
Ну, а про продолжения под названием "Зловещие мертвецы 2" и "Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы", мы поговорим уже в другой раз...
Источник:
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