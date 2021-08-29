40 лет фильму "Зловещие мертвецы"! Как создавался знаменитый "ужастик"?





Бюджет фильма - 350 000 долларов. Часть бюджета режиссер и сценарист Сэм Рейми выложил из собственного кармана. Путь от написания сценария до начала съемок был довольно-таки долгим - три года.





Композитором фильма выступил известный сегодня специалист своего дела Джозеф ЛоДука, который в будущем напишет музыку для всех частей "Зловещих мертвецов" и сериале-продолжении.





Для съемок была использована самая настоящая хижина (небольшой заброшенный охотничий домик) в лесу. Но не все съемки проходили в этой локации. Дело в том, что в домике не было подвала, так что "подвальные сцены" снимались в гараже семьи Рейми.