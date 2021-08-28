Парень из Индии погиб после использования эпоксидного клея вместо презерватива

Влюблённые молодые люди решили провести вместе ночь в одном из местных отелей, но вот беда, о средствах контрацепции они вспомнили в самый последний момент. А так как беременность не входила в их планы, они решили предохраняться весьма своеобразным способом.

0 Источник: Старший офицер городской полиции Ахмедабада сообщил , что по предварительным данным клей на интимные части тела парня нанесла его спутница. Удачно ли прошла ночь, не известно, но вот 25- летнего молодого человека под утро нашли в придорожных кустах без сознания. Он был доставлен в больницу Sola Civil Hospital, где его состояние быстро ухудшилось.