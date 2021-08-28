Парень из Индии погиб после использования эпоксидного клея вместо презерватива

1129
3
Влюблённые молодые люди решили провести вместе ночь в одном из местных отелей, но вот беда, о средствах контрацепции они вспомнили в самый последний момент. А так как беременность не входила в их планы, они решили предохраняться весьма своеобразным способом.
По данным The Times of India, пара принимала наркотики, в том числе нюхала клей, аналог нашего клея "Момент". Вот именно его и было решено использовать в качестве альтернативной формы защиты.
Старший офицер городской полиции Ахмедабада сообщил, что по предварительным данным клей на интимные части тела парня нанесла его спутница. Удачно ли прошла ночь, не известно, но вот 25- летнего молодого человека под утро нашли в придорожных кустах без сознания. Он был доставлен в больницу Sola Civil Hospital, где его состояние быстро ухудшилось.
Источник:
Ссылки по теме:
- Скончался легендарный хоккеист Тони Эспозито
- В Индии девушка погибла, позируя для селфи на берегу очень бурной реки
- Индийский мужчина решил умереть еще раз во время собственных похорон
- Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора
- “Маленький Гитлер” из Лос-Анджелеса, или Семейный бизнес на костях
19
Понравилось19
Новости партнёров
P.S. Если клей хороший, придется в гробу дырку сверлить посередине...
, тем меньше они съeдят картoшки!..