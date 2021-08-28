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Парень из Индии погиб после использования эпоксидного клея вместо презерватива

Парень из Индии погиб после использования эпоксидного клея вместо презерватива (3 фото)

Автор:
28 августа 2021 10:44
Сообщество : Голая правда
Метки: влюбленные   индия   клей   контрацепция   смерть   эпоксидный клей   
1129
3
Влюблённые молодые люди решили провести вместе ночь в одном из местных отелей, но вот беда, о средствах контрацепции они вспомнили в самый последний момент. А так как беременность не входила в их планы, они решили предохраняться весьма своеобразным способом.

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Метки: влюбленные   индия   клей   контрацепция   смерть   эпоксидный клей   
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3k
Mimik 2 часа назад
Ну а партнершу так и не нашли?
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11k
Великий Кормчий 7 минут назад
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1k
Руслан Новак 16 минут назад
Плюс минус тысяча индусов, такие мелочи.
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−17
apqurhf 16 минут назад
презервативы, контрацептивы... всё для тормозов, не успевающих вынимать.
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10k
Кыся 37 минут назад
Справедливости ради, помер-то он не оттого, что хрен заклеил, а оттого, что клеем надышался...

P.S. Если клей хороший, придется в гробу дырку сверлить посередине...
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317
Мурчелло 41 минуту назад
Ласты склеил.
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5k
kleyman 42 минуты назад
Сразу видно, индус-нарик-немытыш, мыла отродясь не видел. А намазал бы хер сначала мылом, и сам бы здоров был, и получил бы вечный эпоксидный гондон в придачу.
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6k
sumrаknn 44 минуты назад
заголовок по эпоксидку, в посте - момент. Что за тупость?
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230
Квантовый_Слесарь_82 49 минут назад
Неудачно бабу склеил.
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2k
a_komolow Час назад
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20k
Андрей Иванов Час назад
Ну и кто этому дебилу наши анекдоты рассказал?
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8k
insaider Час назад
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914
qwer Час назад
Блин, гондон из эпоксидки, ещё и карбон, наверное)) Не упадёт никогда!)))
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66k
Шапку Надень. Час назад
Правильно сделал - чем меньше индусов
, тем меньше они съeдят картoшки!..
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Нужно теперь искать склееную пиз@ду
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1k
Moon24 Час назад
Просто некоторое сокращение населения необходимо . Особенно нариков и прочего сброда . Хорошо что одним меньше
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331
Fisher1979 Час назад
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