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В Индии закатили шикарные поминки после смерти быка

В Индии закатили шикарные поминки после смерти быка (2 фото)

Автор:
24 августа 2021 09:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: божество   бык   индия   поминки   ритуал   традиции   
407
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15 августа в индийской деревне Курди скончался бык, которого очень почитали местные жители. С тех пор они проводят прощальные ритуалы и даже всем миром собрали деньги, чтобы устроить траурный пир на 3000 человек.
20 лет назад быка нашли бродячим по священным местам. С тех пор вся деревня заботилась о животном. Правда, животным его не называли, а обращались только уважительно – Бабуджи. Так обычно с почтением называют старост или очень уважаемых людей. Некоторые местные жители стали считать его воплощением Нандин – слуги и друга божества Шивы, которого часто изображали в образе белого быка.
Жители деревни рыдали во время ритуалов, провожая быка в последний путь. "Он умер из-за возрастных недугов. Ему было 20 лет. Дети, в частности, очень его любили. Для деревни он был нашим благословением", – рассказал один из местных жителей.

21 августа был проведён грандиозный праздник для 3000 индийцев, которые пришли проститься с животным. Всего по правилам поминки затянутся на 13 дней.

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Метки: божество   бык   индия   поминки   ритуал   традиции   
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6  комментариев
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5k
Ruk 50 минут назад
идиотизм какой! пля , 21 век, космос, интернет, операции на сердце, но нет, мы будем упиваться невежеством и мракобесием... да и наши не лучше
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Руслан Новак 12 минут назад
Зоопарк. Лучше бы мусор у себя в деревне всей этой толпой убрали. Скоро на первое место выйдут по загаживанию земли.
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155
SilentBob 17 минут назад
мы в 90-е это проходили..
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SilentBob 14 минут назад
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366
Max 40 минут назад
идиоты.
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5k
Nikolay 46 минут назад
Насмотрелся я на этих "божеств" пока работал в Бангалоре. Все улицы в "священном" дерьме! Когда эта "божественная сущность" решит полежать на дороге, то изволь ждать! Даже пинка дать нельзя, если не хочешь проблем с местными. В местном Макдаке впервые жизни видел веганский гамбургер!
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