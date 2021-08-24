В Индии закатили шикарные поминки после смерти быка

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15 августа в индийской деревне Курди скончался бык, которого очень почитали местные жители. С тех пор они проводят прощальные ритуалы и даже всем миром собрали деньги, чтобы устроить траурный пир на 3000 человек.
20 лет назад быка нашли бродячим по священным местам. С тех пор вся деревня заботилась о животном. Правда, животным его не называли, а обращались только уважительно – Бабуджи. Так обычно с почтением называют старост или очень уважаемых людей. Некоторые местные жители стали считать его воплощением Нандин – слуги и друга божества Шивы, которого часто изображали в образе белого быка.
Жители деревни рыдали во время ритуалов, провожая быка в последний путь. "Он умер из-за возрастных недугов. Ему было 20 лет. Дети, в частности, очень его любили. Для деревни он был нашим благословением", – рассказал один из местных жителей.
21 августа был проведён грандиозный праздник для 3000 индийцев, которые пришли проститься с животным. Всего по правилам поминки затянутся на 13 дней.
21 августа был проведён грандиозный праздник для 3000 индийцев, которые пришли проститься с животным. Всего по правилам поминки затянутся на 13 дней.
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