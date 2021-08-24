В Индии закатили шикарные поминки после смерти быка

Жители деревни рыдали во время ритуалов, провожая быка в последний путь. "Он умер из-за возрастных недугов. Ему было 20 лет. Дети, в частности, очень его любили. Для деревни он был нашим благословением", – рассказал один из местных жителей.



21 августа был проведён грандиозный праздник для 3000 индийцев, которые пришли проститься с животным. Всего по правилам поминки затянутся на 13 дней.