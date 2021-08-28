Служба BBC сообщает, что речь идёт о 200 животных (140 собак и 60 кошек), которых основатель благотворительной организации, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг* собирается вывезти через Кабул. Ранее в военном ведомстве не хотели пускать животных на эвакуационные рейсы из соображений безопасности. Тогда власти нашли деньги на спецрейс. Животные были доставлены в аэропорт в сопровождении британских военных.