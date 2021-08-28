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Британия организовала спецрейс для эвакуации собак и&nbsp;кошек из&nbsp;Афганистана

Британия организовала спецрейс для эвакуации собак и кошек из Афганистана (3 фото)

Автор:
28 августа 2021 06:13
Сообщество : Военное
Метки: Фартинг   афганистан   британия   кошки   приют   рейс   собаки   чартер   
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Правительство Великобритании организовало чартерный рейс для эвакуации животных из Афганистана.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Минобороны королевства:


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Служба BBC сообщает, что речь идёт о 200 животных (140 собак и 60 кошек), которых основатель благотворительной организации, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг* собирается вывезти через Кабул. Ранее в военном ведомстве не хотели пускать животных на эвакуационные рейсы из соображений безопасности. Тогда власти нашли деньги на спецрейс. Животные были доставлены в аэропорт в сопровождении британских военных.

*Бывший королевский морской пехотинец Пен Фартинг создал приют для животных "Новзад" после службы в Афганистане в середине 2000-х годов.


Источник:

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Метки: Фартинг   афганистан   британия   кошки   приют   рейс   собаки   чартер   
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6  комментариев
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7k
vitenok 2 часа назад
Циничненько так.
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Санчес Полчаса назад
Хотел написать «ебанаты». Но не буду. Пиндосы четко показывают отношение к людям из стран 3-го мира. Только если это не фейк
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10k
Сибирячка Час назад
Своих не бросают. Правильно поступили.
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57
Михайло Потапыч Час назад
Ура, а то я уже успел расстроиться.
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15k
homerchik 2 часа назад
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