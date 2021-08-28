Правительство Великобритании организовало чартерный рейс для эвакуации животных из Афганистана.
Pen Farthing and his pets were assisted through the system at Kabul airport by the UK Armed Forces. They are currently being supported while he awaits transportation.— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) August 27, 2021
Служба BBC сообщает, что речь идёт о 200 животных (140 собак и 60 кошек), которых основатель благотворительной организации, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг* собирается вывезти через Кабул. Ранее в военном ведомстве не хотели пускать животных на эвакуационные рейсы из соображений безопасности. Тогда власти нашли деньги на спецрейс. Животные были доставлены в аэропорт в сопровождении британских военных.
*Бывший королевский морской пехотинец Пен Фартинг создал приют для животных "Новзад" после службы в Афганистане в середине 2000-х годов.
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