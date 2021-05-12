Если бы в блокбастерах играли собаки и кошки

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Если бы вместо голливудских звезд в знаменитых блокбастерах играли собаки и кошки, как бы они смотрелись, и насколько понравились бы зрителю? Чтобы проверить это, бразильский художник Луис Роджерио Фарио Роса нарисовал постеры с четвероногими дублерами вместо кинозвезд. И как вы думаете, кто справился лучше - коты и собаки или голливудские актеры?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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