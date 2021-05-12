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Если бы в блокбастерах играли собаки и кошки

Если бы в блокбастерах играли собаки и кошки (20 фото)

Автор:
12 мая 2021 17:06
Сообщество : Кино
Метки: блокбастеры   кино   кошки   необычно   оригинально   постеры   собаки   творчество   
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Если бы вместо голливудских звезд в знаменитых блокбастерах играли собаки и кошки, как бы они смотрелись, и насколько понравились бы зрителю? Чтобы проверить это, бразильский художник Луис Роджерио Фарио Роса нарисовал постеры с четвероногими дублерами вместо кинозвезд. И как вы думаете, кто справился лучше - коты и собаки или голливудские актеры?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блокбастеры   кино   кошки   необычно   оригинально   постеры   собаки   творчество   
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