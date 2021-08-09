Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства

Во все время на самых шедевральных произведениях искусства в основном изображали людей. Но мастера цифрового искусства решили представить - а что, если бы это были животные? С помощью фантазии и умелых рук дизайнеры из Design Crowd представили, как бы выглядели знаменитые картины, если бы их главными героями были животные. Оцените их работы.