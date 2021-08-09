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Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства

Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства (35 фото)

Автор:
09 августа 2021 19:50
Сообщество : Искусство
Метки: животные   забавно   искусство   картины   подборка   смешные животные   фото   художник   
143
35

Во все время на самых шедевральных произведениях искусства в основном изображали людей. Но мастера цифрового искусства решили представить - а что, если бы это были животные? С помощью фантазии и умелых рук дизайнеры из Design Crowd представили, как бы выглядели знаменитые картины, если бы их главными героями были животные. Оцените их работы.

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Метки: животные   забавно   искусство   картины   подборка   смешные животные   фото   художник   
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10  комментариев
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25k
Е-Лена 3 часа назад
На какое же убожество потрачены усилия величайших умов, создавших технологии, благодаря которым эти "художники" изгадили шедевры мастеров прошлого...
Ну, в принципе, так бывало и раньше. Только увидеть "художества" идиотов могло меньшее количество людей.
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9k
Савл 42 минуты назад
Красота в природе имеет смысл как намёк на человека (Гегель).
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5k
Olga Raudis Час назад
А что, многие звери (особенно собаки-кошки-обезьяны) вполне органично смотрятся, взгляд вполне себе осмысленный, выражение лица адекватное (мимические мышцы те же что и у нас) и не выглядит как нечто чужеродное.
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10k
Василенко Татьяна Час назад
Ну и зачем эта дурь нужна? Кому? Для чего?
Дебилы бл...
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8k
MUZSER 2 часа назад
В в ноябре 2011 года, в музее немецкого города Дортмунд уборщица уничтожила произведение современного искусства, застрахованное на 800 тысяч евро. Об этом сообщает страничка WHO is WHO в Фейсбук. Произведение под названием «Когда начинает капать с потолка» представляло собой таз, содержащий как бы осадок от капавшего с потолка. Уборщица увидела грязный таз и тщательно вытерла его, тем самым совершив один из самых мощных актов вандализма в истории современного искусства.
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56k
Парагвайский шпион 3 часа назад
Ну да...

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10k
кира 3 часа назад
Не способные писать стихи, картины, музыку, снимать кино, строить, создавать скульптуры, лечить, исследовать и производить всегда найдут, что можно изгадить.
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