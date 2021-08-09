Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства

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Во все время на самых шедевральных произведениях искусства в основном изображали людей. Но мастера цифрового искусства решили представить - а что, если бы это были животные? С помощью фантазии и умелых рук дизайнеры из Design Crowd представили, как бы выглядели знаменитые картины, если бы их главными героями были животные. Оцените их работы.
Этот интересный "челлендж" запустило агентство Design Crowd. Дизайнеров попросили заменить людей на животных на знаменитых полотнах, а затем тенденция распространилась в сети. Взгляните на лучшие работы:
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Ну, в принципе, так бывало и раньше. Только увидеть "художества" идиотов могло меньшее количество людей.
Дебилы бл...