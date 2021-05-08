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Пейзажи и натюрморты современного российского художника Константина

Пейзажи и натюрморты современного российского художника Константина (32 фото)

Автор:
08 мая 2021 12:08
Сообщество : Искусство
Метки: Константин Селезнев   искусство   картина   подборка   талант   фото   художник   
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Знакомьтесь, Ольга Мельникова и Константин Селезнёв - семейная пара художников. Живут в районе Южное Бутово. На их счету множество работ, выставок, наград.
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Метки: Константин Селезнев   искусство   картина   подборка   талант   фото   художник   
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40k
Александр 3 часа назад
Доброые красивые картины
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3k
mtonaka 13 минут назад
Ни чего из представленного не зацепило. Для кого он это малюет?
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11k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Картины очень душевные... Но лучше всего у Художника получились дочки )))
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