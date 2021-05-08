Пейзажи и натюрморты современного российского художника Константина

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В 2002 Награжден дипломом Российского союза художников. Неоднократно был лауреатом и дипломантом российских и международных выставок и конкурсов. Активно занимается педагогической деятельностью. Преподавал живопись и рисунок в различных вузах Москвы.
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Источник:
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