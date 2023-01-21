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И смех, и слёзы, и любовь братьев наших меньших

И смех, и слёзы, и любовь братьев наших меньших

Автор:
21 января 2023 21:25
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Момент   забавно   кадр   кот   милота   смешно   собака   трогательно   эмоция   
1024
17

Животные – более скрытные по сравнению с нами, людьми. Но спектр их эмоций не меньше. Их можно увидеть, главное – подгадать нужный момент.

И вот оно – счастье, восторг, огорчение, недоверие, нежность и не только от пушистых, хвостатых, колючих и прочих очень любимых.

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Метки: Животное   Момент   забавно   кадр   кот   милота   смешно   собака   трогательно   эмоция   
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3  комментария
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7k
Axel 13 минут назад
Брось тапок и дерись честно!
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7k
Axel 14 минут назад
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4k
Трям 55 минут назад
только вжопуйоб мог купить такой ошейник
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