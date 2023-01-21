И смех, и слёзы, и любовь братьев наших меньших

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Животные – более скрытные по сравнению с нами, людьми. Но спектр их эмоций не меньше. Их можно увидеть, главное – подгадать нужный момент.
И вот оно – счастье, восторг, огорчение, недоверие, нежность и не только от пушистых, хвостатых, колючих и прочих очень любимых.
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