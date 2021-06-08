15 фотографий питомцев, которые очаруют вас и заставят улыбнуться

Домашние питомцы — это большая ответственность, которую готов взять на себя каждый хозяин уже потому, что знает: пока его дома ждёт пушистый любимец, его день не обойдётся без умиления! И правда, с какой бы ноги ни встал с утра человек, каким тяжёлым бы ни был его день, вернувшись домой, он непременно улыбнётся при виде своего хвостатого товарища.

Мордочка моего малыша, когда он не может сидеть у меня на коленях, потому что я за рулём