15 фотографий питомцев, которые очаруют вас и заставят улыбнуться

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Подборка домашних животных, которые перевыполнили план по умилению на несколько дней вперёд.
Домашние питомцы — это большая ответственность, которую готов взять на себя каждый хозяин уже потому, что знает: пока его дома ждёт пушистый любимец, его день не обойдётся без умиления! И правда, с какой бы ноги ни встал с утра человек, каким тяжёлым бы ни был его день, вернувшись домой, он непременно улыбнётся при виде своего хвостатого товарища.
Мордочка моего малыша, когда он не может сидеть у меня на коленях, потому что я за рулём
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Выглянуло солнце, высунулся язык
Ну и как тут можно работать?
Одно из её выражений лица, когда она видит своих друзей
Что они со мной делают!
Он любит играть во фрисби. И да, это тортилья
Мой славный пассажир
Коты наслаждаются тем, что их не гоняет мой пёс, потому что сегодня мы возили его к ветеринару
Разве есть что-то милее этого?
Ты что, смеёшься надо мной?
Эти очаровашки не теряют своего обаяния даже когда ворчат и бывают не в духе. Именно поэтому у хозяев хвостатых так много поводов умиляться своими любимцами!
Милота зашкаливает
Вчера мы были в дороге 9 часов. Вот как провёл это время наш Сэм
Гармония красного и чёрного
Наш кот и его лучший друг — кролик
Моя собака впервые стала мамой
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