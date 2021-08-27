Их действия вполне подходят под уголовную статью

И считаю, что мало дали. В случае, который вчера произошел в Москве до столь трагических последствий не дошло. Однако хулиганство издевательство налицо.

В Измайловском парке ночью блогеры Игорь Малихов (Репейник) и Евгений Дмитерко (Маэстро) напали в прямом эфире на москвичку, которая возвращалась домой с продуктами. Парни преградили женщине путь и начали издеваться над ней. Здоровенные лбы пользовались тем, что невысокая и хрупкая женщина была напугана и была беззащитна.

Затем мерзавец залил перцовкой женщину... Здоровенные утырки "справились" с женщиной... А ведь не так далеко были прохожие.