Их действия вполне подходят под уголовную статью

Не так давно треш-стример Стас Reeflay (Станислав Решетников) получил шесть лет колонии. Тогда этот случай вызвал большой резонанс. Во время прямой трансляции блогер избил девушку, после чего она умерла. Подписчики почти два часа смотрели на лежащий труп. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
И считаю, что мало дали. В случае, который вчера произошел в Москве до столь трагических последствий не дошло. Однако хулиганство издевательство налицо.
В Измайловском парке ночью блогеры Игорь Малихов (Репейник) и Евгений Дмитерко (Маэстро) напали в прямом эфире на москвичку, которая возвращалась домой с продуктами. Парни преградили женщине путь и начали издеваться над ней. Здоровенные лбы пользовались тем, что невысокая и хрупкая женщина была напугана и была беззащитна.
Затем мерзавец залил перцовкой женщину... Здоровенные утырки "справились" с женщиной... А ведь не так далеко были прохожие.
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И распространили кадры в соцсетях.
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Вобще эти действия как минимум подходят под действия статьи о хулиганстве. И полиция должна заинтересоваться этим случаем. Иначе, если этих мразот не остановить, то может дойти и до трагедии, как в случае с "шутником" Решетниковым.
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Наше законодательство устарело, полностью или частично, не суть. Тут уже новые разновидности преступлений, тут умысел в создании контента, это должно быть как минимум отягчающим обстоятельством.