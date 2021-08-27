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Их действия вполне подходят под уголовную статью

Их действия вполне подходят под уголовную статью (2 фото + 2 видео)

Автор:
27 августа 2021 05:34
Метки: Решетников   трагедия   шутник   
464
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Не так давно треш-стример Стас Reeflay (Станислав Решетников) получил шесть лет колонии. Тогда этот случай вызвал большой резонанс. Во время прямой трансляции блогер избил девушку, после чего она умерла. Подписчики почти два часа смотрели на лежащий труп. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

И считаю, что мало дали. В случае, который вчера произошел в Москве до столь трагических последствий не дошло. Однако хулиганство  издевательство налицо.


В Измайловском парке ночью блогеры Игорь Малихов (Репейник) и Евгений Дмитерко (Маэстро) напали в прямом эфире на москвичку, которая возвращалась домой с продуктами. Парни преградили женщине путь и начали издеваться над ней. Здоровенные лбы пользовались тем, что невысокая и хрупкая женщина была напугана и была беззащитна.


Затем мерзавец залил перцовкой женщину... Здоровенные утырки "справились" с женщиной... А ведь не так далеко были прохожие.


И распространили кадры в соцсетях.


Вобще эти действия как минимум подходят под действия статьи о хулиганстве. И полиция должна заинтересоваться этим случаем. Иначе, если этих мразот не остановить, то может дойти и до трагедии, как в случае с "шутником" Решетниковым.


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Метки: Решетников   трагедия   шутник   
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63k
Viktor 2 часа назад
Тупорылые мрази!
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1k
Lovels Travel 6 минут назад
Это не хулиганство, это самый настоящий садизм! ХЗ что у этих мразей в голове, но ничего хорошего даже после реальных сроков не будет. Навсегда на рубку леса, если только.
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9k
Шурум-бурум 8 минут назад
стрим, во время которого их приняли
Ссылка youtu.be
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28k
Воронихин А.Н. Полчаса назад
Я считаю, что "блогер" должно быть в суде отягчающим обстоятельством хуже наркотического опьянения. Чтобы мрази получали на полную катушку.
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79
Mowgley 36 минут назад
Такой биомусор нужно жечь в крематории.
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2k
EvgeniySAN Час назад
"умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека." И Всего 6 лет колонии, как то блин не то.
Наше законодательство устарело, полностью или частично, не суть. Тут уже новые разновидности преступлений, тут умысел в создании контента, это должно быть как минимум отягчающим обстоятельством.
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3k
Outcast Час назад
Особо ничего нового, в 2000х такие ролики расходились по блютузу. Просто безмозглые гопари освоили телефон и стриминг.
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2k
V2.Smirnov Час назад
Уже арестованы.
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