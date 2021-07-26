Вся суть современных семейных отношений в мемах и приколах

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Институт барака сегодня переживает не лучшие времена. Огромный процент разводов, бытовое насилие и прочие негативные вещи, которые молодожены не планируют в начале своих отношений. Неизменно одно - юмор. Именно он может сгладить все углы и продлить жизнь!
1. Начнем с фантазий о семейной жизни. Так размышляют те, кто еще не перешагнул порог ЗАГСа
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