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Вся суть современных семейных отношений в мемах и приколах

Вся суть современных семейных отношений в мемах и приколах (22 фото)

Автор:
26 июля 2021 15:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   женщина   мужчина   отношения   развод   семья   смех   
1466
22
Институт барака сегодня переживает не лучшие времена. Огромный процент разводов, бытовое насилие и прочие негативные вещи, которые молодожены не планируют в начале своих отношений. Неизменно одно - юмор. Именно он может сгладить все углы и продлить жизнь!
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Метки: Юмор   женщина   мужчина   отношения   развод   семья   смех   
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147
Илья 3 минуты назад
Один раз в браке был. Больше я такой ошибки не совершу.
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8k
Maddy8 45 секунд назад
Знакомый на своей работе обхаживал тётку с 2-мя детьми мелкими. Поддерживал её, что муж с которым она разводиться такой Судак. Что неудачник он, кароч жизнь ей портит. В итоге знакомый дарил ей подарки, отдал свою приставку детям, несколько раз дарил ей кольцо, она брала, но отказывалась жениться. В итоге сделав ремонт в её квартире, на свои деньги( продал свой комп, арблет, всякие ножи, в общем всё что собирал и лелеял)они поженились, через 1-1,5 года у них родился ребёнок( для неё 3-ий). Сейчас она его выгнала, жмёт из него больше 15т.р в месяц( он там охранник получает макс 30к) типа если развод и копейки на алименты, ребёнка не увидишь. Каждый день ему звонит просто выговориться какой : е*блан, петух, вы*лядок, говно*ед, не мужик, неудачник, олигоф*рен. Он орёт: да нет у меня денег. Он уже к родителям обратно вернулся. Сидим мы с корешем, с которым ему еще тогда рассказывали, что муж с ней разводился не просто так, да у неё еще 2 ребёнка. Как то так. Так что да, такие люди существуют.
Да Ваня? Предупреждали мы тебя?
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38k
dima423 47 секунд назад
последнее сильно)
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Richard

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