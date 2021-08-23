В сети появилось видео обрушения балкона, из-за которого пострадал ребёнок

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22 августа в городе Ижевске был очень сильный ветер. Непогода срывала крыши, валила деревья и даже обрушила балкон.
На кадрах камеры видеонаблюдения видно как летящие кирпичи приземляются рядом с женщиной и маленьким ребёнком. По чистой случайности людям удалось выжить.
Женщина и 4-летний ребёнок получили травмы осколками кирпичей. Сообщается, что мальчику потребовалась медицинская помощь.
На месте происшествия уже работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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