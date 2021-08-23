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В сети появилось видео обрушения балкона, из-за которого пострадал ребёнок

В сети появилось видео обрушения балкона, из-за которого пострадал ребёнок (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 09:33
Сообщество : Жить в России
Метки: балкон   ветер   ижевск   кирпичи   обрушение   ребёнок   
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22 августа в городе Ижевске был очень сильный ветер. Непогода срывала крыши, валила деревья и даже обрушила балкон.

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Метки: балкон   ветер   ижевск   кирпичи   обрушение   ребёнок   
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Echo 59 минут назад
пипец, 2-й день рождения
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Гиви 40 минут назад
У нас в Ижевске строят редкостное гов.о.
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