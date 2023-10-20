"Хит-парад" нарушений на дороге в Казани

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В Казани мужчина поехал на красный и сбил парня на самокате. Сколько нарушений в видео насчитаете вы?
Тот самый момент, когда самокатчик в видео не самое страшное зло.
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