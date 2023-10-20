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"Хит-парад" нарушений на дороге в Казани

"Хит-парад" нарушений на дороге в Казани

Автор:
20 октября 2023 08:38
Сообщество : Аварии
Метки: Казань   ПДД   Татарстан   авария   инцидент   нарушение   самокат   самокатчик   
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В Казани мужчина поехал на красный и сбил парня на самокате. Сколько нарушений в видео насчитаете вы?

Тот самый момент, когда самокатчик в видео не самое страшное зло.

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Метки: Казань   ПДД   Татарстан   авария   инцидент   нарушение   самокат   самокатчик   
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5  комментариев
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3k
Роман 59 минут назад
Кажется, двое пешеходов ничего не нарушили, но это не точно.
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4k
Артур 13 минут назад
А что, в Казани разрешено по встречке летать?
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2k
rudenkov 36 минут назад
Безразличие пешеходки. Сволочь!
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617
GoodFireman Час назад
Сколько нарушений насчитали? Я - шесть.
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