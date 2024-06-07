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Парень сделал самодельную машину из электросамокатов

Парень сделал самодельную машину из электросамокатов

Автор:
07 июня 2024 08:47
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Прикол   Электросамокаты   блогер   в мире   необычно   самокат   электросамокат   
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Блогер сделал себе "автомобиль" из электросамокатов. Парень скрепил несколько двухколёсных средств передвижения с креслом и платформой и выехал на дорогу.

Вместо руля у него геймпад для консоли Nintendo Wii, а сзади установлен кроссовок для разгона.

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Метки: Видео   Прикол   Электросамокаты   блогер   в мире   необычно   самокат   электросамокат   
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Forestdude
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