Санитары Ярославской областной психиатрической больницы избили пациентку в лифте. Когда связанная женщина пыталась вырваться, один из мужчин держал её за руки, а другой бил кулаком в бок. После этого мужчина ещё несколько раз ударил женщину по голове. При этом, жёсткое "госпитализированние" видели сотрудники правоохранительных органов.
23 августа мы опубликовали видео избиения пациентки в лифте санитарами Ярославской областной психиатрической больницы. В первые секунды видео можно заметить фельдшера скорой помощи и полицейских. Когда двери лифта закрылись, мужчины принялись бить женщину в бок и по голове. Когда она уже не могла сопротивляться, её вывели из лифта.
Позже появилось видео с камер видеонаблюдения в подъезде. На них женщина сидит на полу, а её мать пытается уговорить поехать в больницу, сообщает портал 76RU.
— Мам, я не пойду! — твердо говорит испуганная пациентка. — Они меня били. Я не пойду, позови соседей. Пускай сфотографируют.
— Ты прикалываешься что ли? — отвечает та ей в ответ. — Пойдем со мной, я с тобой поеду.
— Пойдемте с нами, мама с вами поедет, — произносит один из мужчин.
— Ну ты хочешь, чтобы они тебя опять, что ли, трогали? — спрашивает мать женщины.
— Пускай еще по голове бьют, — отвечает ей дочь.
Выяснилось, что скорую вызвали родственники женщины. Однако, соседи заметили, что женщина никогда не вела себя странно и тем более не была похожа на сумасшедшую.
— Я из другого подъезда, но знаю эту историю. Утром в домовой чат написали: «Кого ночью убивали в третьем подъезде? Кто звал на помощь?». А потом туда скинули это видео. Мы не знаем, что вообще произойти могло. Мы с этой девушкой пересекались несколько раз. Она здоровая, адекватная. Пьяной вообще ни разу ее не видела. Я потом пересматривала видео часа два. Она же на них не бросалась, не кидалась. Просто стояла разговаривала. А они вот так с ней. Она там маму убеждала, что ее били, но та ей, наверное, не поверила. Это же так жестоко! А что они делают с пациентами в больнице, за закрытыми дверьми, если не стесняются избивать их в многоквартирном доме? — поделилась впечатлениями женщина из соседнего подъезда.
Источник:
В депздраве уже успели дать стандартную отписку.
— Департамент здравоохранения проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором специализированная психиатрическая бригада применяет физическую силу к пациентке. Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством Российской Федерации, — ответили в депздраве Ярославской области.
Источник:
- В Свердловской области мужики взорвали банкомат Сбербанка в "Пятёрочке" и разбогатели на миллион
- В Омской области пожар уничтожил целую деревню
- В Тверской области футбольные фанаты вытолкали скорую помощь из грязи, но она всё равно застряла
- Российский школьник в маске Гая Фокса стал звездой Google Maps
- Фельдшеры скорой помощи протащили пьяного пациента по снегу и грязи
Понравилось46
Ситуация показывает на сколько человек может быть "бесправен" в "правовом" обществе.
Её же вчера "трогали"...
Прям здесь на сайте.
Сегодня снова избили ?
И все это происходило на глазах у полицейского. Шокированные записью жильцы подъезда написали заявление в прокуратуру и Следственный комитет.