Позже появилось видео с камер видеонаблюдения в подъезде. На них женщина сидит на полу, а её мать пытается уговорить поехать в больницу, сообщает портал 76RU.

— Мам, я не пойду! — твердо говорит испуганная пациентка. — Они меня били. Я не пойду, позови соседей. Пускай сфотографируют.

— Ты прикалываешься что ли? — отвечает та ей в ответ. — Пойдем со мной, я с тобой поеду.

— Пойдемте с нами, мама с вами поедет, — произносит один из мужчин.

— Ну ты хочешь, чтобы они тебя опять, что ли, трогали? — спрашивает мать женщины.

— Пускай еще по голове бьют, — отвечает ей дочь.





Выяснилось, что скорую вызвали родственники женщины. Однако, соседи заметили, что женщина никогда не вела себя странно и тем более не была похожа на сумасшедшую.

— Я из другого подъезда, но знаю эту историю. Утром в домовой чат написали: «Кого ночью убивали в третьем подъезде? Кто звал на помощь?». А потом туда скинули это видео. Мы не знаем, что вообще произойти могло. Мы с этой девушкой пересекались несколько раз. Она здоровая, адекватная. Пьяной вообще ни разу ее не видела. Я потом пересматривала видео часа два. Она же на них не бросалась, не кидалась. Просто стояла разговаривала. А они вот так с ней. Она там маму убеждала, что ее били, но та ей, наверное, не поверила. Это же так жестоко! А что они делают с пациентами в больнице, за закрытыми дверьми, если не стесняются избивать их в многоквартирном доме? — поделилась впечатлениями женщина из соседнего подъезда.