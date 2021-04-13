В городе Вышний Волочёк Тверской области футбольные фанаты помогли скорой помощи выбраться из грязи, когда медики забирали пациента. Однако, на обратном пути карета скорой помощи снова застряла и пришлось вызывать МЧС.
Площадка за ареной "Авангард" из-за грязи превратилась в месиво, поэтому скорая помощь не смогла проехать, чтобы доставить тяжёлого больного в вертолёт, где его ждало специальное оборудование. Карета скорой помощи застряла на подъезде к вертолету. По счастливой случайности на стадионе проходил матч между футбольными командами из Вышнего Волочка и Удомли.
Болельщики Удомли помогли скорой помощи добраться до вертолёта, передаёт Life.
"Болельщики, приехавшие из Удомли, с радостью согласились помочь. Общими усилиями удалось доставить авто к вертолёту, перегрузили оборудование, но на обратном пути скорая опять увязла, и увязла серьёзно", — рассказал очевидец.
На помощь пришлось вызвать сотрудников МЧС, а самолёт улетел без больного, так как сотрудники скорой помощи не успели его подключить к аппаратам, сообщает tvernews.
Позже его доставили в Центральную районную больницу, где подключили к уже прибывшему на вертолёте оборудованию.
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