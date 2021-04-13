Площадка за ареной "Авангард" из-за грязи превратилась в месиво, поэтому скорая помощь не смогла проехать, чтобы доставить тяжёлого больного в вертолёт, где его ждало специальное оборудование. Карета скорой помощи застряла на подъезде к вертолету. По счастливой случайности на стадионе проходил матч между футбольными командами из Вышнего Волочка и Удомли.

Болельщики Удомли помогли скорой помощи добраться до вертолёта, передаёт Life.