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В Тверской области футбольные фанаты вытолкали скорую помощь из грязи, но она всё равно застряла

В Тверской области футбольные фанаты вытолкали скорую помощь из грязи, но она всё равно застряла (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 13:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Скорая   интересное   помощь   тверь   фото   футбольные фанаты   
946
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В городе Вышний Волочёк Тверской области футбольные фанаты помогли скорой помощи выбраться из грязи, когда медики забирали пациента. Однако, на обратном пути карета скорой помощи снова застряла и пришлось вызывать МЧС.

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Метки: Россия   Скорая   интересное   помощь   тверь   фото   футбольные фанаты   
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45k
Нанук Паналык 3 часа назад
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83
Племянник Путина Полчаса назад
из-за 100 метров грязи и при наличии шишиги, вызывать вертолёт который только топлива жрёт 700 литров в час?
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1k
GUSAR 2 часа назад
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10k
Артем GUSAR 2 часа назад
В ПРБ вам подобных долдаебов все поля, обочины, кочки и речки закатаны под асфальт?
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1k
GUSAR Артем 2 часа назад
Эта была шутка!
Ты на сайте приколов, если что.
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12k
Serg2001 3 часа назад
А может ну его на фиг эти дороги строить? Может лучше строить сразу вертолеты?
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GUSAR Serg2001 2 часа назад
Зачем?
Лучше поможем Карабаху и Сирии.
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725
Вир Норин 3 часа назад
Толкать скорую легче, чем отнести больного на носилках к вертолёту? Маловато подробностей.
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10k
Максим 3 часа назад
до чего довел байден дороги в россии
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−150
Сергей 3 часа назад
Так это были болельщики, или фанаты?)))
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