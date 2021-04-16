Огумлятар чинвоника и римская попа живательно с опотом

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Вы уже поняли, да, что это очередная серия прелестных высказываний из соцсетей, которая ввергнет чувствительных в шок, нервные зайдутся в гневе, а спокойные зальются смехом. А что поделать, такова жизнь..
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Авторский пост
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