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Огумлятар чинвоника и римская попа живательно с опотом

Огумлятар чинвоника и римская попа живательно с опотом (26 фото)

Автор:
16 апреля 2021 12:43
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   безобразие   русский язык   соцсети   
1627
26

Вы уже поняли, да, что это очередная серия прелестных высказываний из соцсетей, которая ввергнет чувствительных в шок, нервные зайдутся в гневе, а спокойные зальются смехом. А что поделать, такова жизнь..

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   безобразие   русский язык   соцсети   
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10  комментариев
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3k
Борис Карабанов Час назад
Ничиво смешкова люди робочие ани писателе нина диктанти
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9k
Валерий 4 минуты назад
Глаза мои подобного бы не видели...
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5k
ваня панкин 36 минут назад
еле до половины дочитал, сломал себе мозговую мышцу!!!
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1k
Максим Час назад
Не понять мне, зачем собирать подобный мусор? Ну хорошо, люди пишут с ошибками. Ничего нового.
Попался лично Вам? Отреагируйте как хотите. Но собирать подборку? Хотите повысить свою самооценку? Глупо и мелко, как по мне.
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11k
Элитный тигр Максим Полчаса назад
Эта милефунеля сама кучу ошибок делает, когда свои посты создает, я ее неоднократно тыкал в это носом. Так что вы абсолютно правы- она просто повышает свою самооценку, ведь кроме этого АНА НИЧАВО НЕ УМЕЕД, да и просто не подозревает, что некоторым людям грамотность побоку. Есть у меня хороший друг-автомеханик, я за него всякие заявления на госуслугах или в организациях пишу, он мне помогает машину ремонтировать - механик от бога, но безграмотный страшно, в слове йух три ошибки делает.
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1k
Максим Элитный тигр 23 минуты назад
Важно что бы человек был специалистом на своём месте. Я с Вами согласен, мне всё равно сколько ошибок делает сантехник или механик, если он качественно выполняет свою работу. Задумаюсь, если юрист не умеет писать или экономист считать. А в остальном, буду стараться следить за собой.
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1k
веселый просто Максим 18 минут назад
Просто это становится слишком часто. И при чем не в частной переписке, а в тех же рекламах, за которые платят деньги.
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1k
★Lucifer★ 2 часа назад
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32k
Лесли 🥰 2 часа назад
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1k
RaiJu Лесли 🥰 Час назад
Я не удивлен, что русские пишут хуже, чем нацмены
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