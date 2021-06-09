Дизконфорт от всех этих ваших написательств

Правда, может перестать обращать уже на это внимание? Ну пусть пишут как хотят! Приспособимся со временем, начнем понимать. будет много новых слов, каждый будет писать как ему удобно, как он слышит, как он думает, не будет никаких заумных слов, все будет просто и легко... Как думаете?