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Дизконфорт от всех этих ваших написательств

Дизконфорт от всех этих ваших написательств (20 фото)

Автор:
09 июня 2021 13:34
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   русский язык   смешно   соцсети   
1728
20

Правда, может перестать обращать уже на это внимание? Ну пусть пишут как хотят! Приспособимся со временем, начнем понимать. будет много новых слов, каждый будет писать как ему удобно, как он слышит, как он думает, не будет никаких заумных слов, все будет просто и легко... Как думаете?

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   русский язык   смешно   соцсети   
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7  комментариев
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5k
Игорь Мочалов 2 часа назад
Я молча кушала каклетку
И кофа вкусное пила,
А он швырнул в меня жестоко
Словарь какого-то Даля....
И, побежав по калидору,
Я, плача, села на транвай...
Швырнул бы лучше, сволочь, кепчук....
Зачем к каклетке нужен Даль?!
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982
Сергей 58 минут назад
прочитал первые несколько штук и больше не смог. Мешала кровь, что фонтанировала из глаз.
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3k
Нечаинка Час назад
Комментарий к фото
Ну, прежде чем высмеивать, надо было первоисточник хоть раз прочитать.
Это точная цитата из "Мастера и Маргариты". Да, тогда выражались именно так.

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3k
Борис Карабанов Час назад
Нина Диктанти.
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30
НиколайСелезнев 2 часа назад
Автор с себя бы начал, а то диЗкомфорт))))
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