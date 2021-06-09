Дизконфорт от всех этих ваших написательств

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Правда, может перестать обращать уже на это внимание? Ну пусть пишут как хотят! Приспособимся со временем, начнем понимать. будет много новых слов, каждый будет писать как ему удобно, как он слышит, как он думает, не будет никаких заумных слов, все будет просто и легко... Как думаете?
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И кофа вкусное пила,
А он швырнул в меня жестоко
Словарь какого-то Даля....
И, побежав по калидору,
Я, плача, села на транвай...
Швырнул бы лучше, сволочь, кепчук....
Зачем к каклетке нужен Даль?!
Это точная цитата из "Мастера и Маргариты". Да, тогда выражались именно так.