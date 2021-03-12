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Обротатиш батальоны, ветеранался эскадрильи бюстгалтерии

Обротатиш батальоны, ветеранался эскадрильи бюстгалтерии (21 фото)

Автор:
12 марта 2021 13:49
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   писанина   русский язык   соцсети   
1385
21

Как же много их стало, этих странных людей, которые выдают в мир странные слова, а мы ломаем голову над тем, что они хотели сказать. И ведь такими темпами скоро начнем понимать буквально все, даже если происхождение совершенно непонятно...

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   писанина   русский язык   соцсети   
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2k
Владимир Час назад
лютый ахтунг!!!
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18k
Эрик 42 секунды назад
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arek14 19 минут назад
Как можно было Маяковского с Достоевским перепутать.

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9k
Улыбаемся и машем! arek14 5 минут назад
Это же Лев Николавевич Пушкин, художник. Стыдно не знать, товарищ!
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45k
noName Час назад
Комментарий к фото
Квалификация сфарщика-Бог!!!Так засрать угол на "четверке",это талант особый нужен...
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Millefeuille

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