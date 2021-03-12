Обротатиш батальоны, ветеранался эскадрильи бюстгалтерии

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Как же много их стало, этих странных людей, которые выдают в мир странные слова, а мы ломаем голову над тем, что они хотели сказать. И ведь такими темпами скоро начнем понимать буквально все, даже если происхождение совершенно непонятно...
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Авторский пост
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