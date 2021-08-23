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Главная Кикимора советского кино - язвительная и непокорная: Вера Алтайская и её отчаянная судьба

Главная Кикимора советского кино - язвительная и непокорная: Вера Алтайская и её отчаянная судьба (12 фото)

Автор:
23 августа 2021 09:09
Сообщество : Кино
Метки: Вера Алтайская   актриса   интересно   кино   роль   судьба   фильм   
753
12

Нет человека, выросшего в СССР, который не помнит фразу злой мачехи из легендарной сказки "Морозко": «Не прЫнцесса – королевна!», а вот фамилию актрисы, знают далеко не все...

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Метки: Вера Алтайская   актриса   интересно   кино   роль   судьба   фильм   
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18k
Юрий Полчаса назад
Жених с того света. 1958
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Михаил 55 минут назад
Скончалась В.В. Алтайская 28 декабря 1978 года, похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище. Закрытый колумбарий, секция 8, левая стена, 3 ряд снизу, ниша в самом углу.
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9k
Шурум-бурум Час назад
асрЫк 2007
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34
Гаврош Шурум-бурум 38 минут назад
1963 год
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