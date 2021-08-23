Главная Кикимора советского кино - язвительная и непокорная: Вера Алтайская и её отчаянная судьба





К её окончанию, в 1940 г., Вера имела уже 5 ролей и мечтала играть принцесс и красавиц. Для этого идеально подходила ее неординарная внешность – роскошная копна волнистых русых волос, тонкая талия и хрупкая фигура. Особенно приковывал к себе пронзительный необычный взгляд актрисы. Вера имела редкую природную особенность – ее глаза были разного цвета. Один глаз зеленый, другой – карий, но к сожалению черно-белые киноленты того времени не дают возможности рассмотреть эту уникальную деталь.





Яркая «колдовская» внешность дополнялась взрывным темпераментом, живым умом и остроумным, но очень язвительным языком. Закономерно, что актрису заметили режиссеры, Алтайская стала активно сниматься в кино.





Почему Алтайскую перестали снимать



Казалось бы, все складывается прекрасно и радужно, но режиссеры, столкнувшись с непростым характером Веры, стали ее побаиваться.

Например, вот такой не очень известный факт – режиссер комедии «Девушка с характером» (1939 г.), Константин Юдин на главную роль планировал пригласить именно Веру Алтайскую. Но ее язвительное и непокорное поведение на пробах вынудило Юдина отказаться от этой идеи. В картине сыграла Валентина Серова, которая после премьеры проснулась звездой и всенародной любимицей.



Были режиссеры, которые прощали Вере темперамент и острый язык, и видели как она талантлива, поэтому терпели и предлагали актрисе небольшие, но заметные роли.

Алтайская очень убедительно играла персонажей, противопоставляемых правильному и красивому образу положительных главных героинь. Ее роковая красавица Вера в киноленте «Машенька», разрушила любовь телеграфистки и сандружинницы, но при этом заставляла затаить дыхание мужчин по обе стороны экрана.