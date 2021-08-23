Главная Кикимора советского кино - язвительная и непокорная: Вера Алтайская и её отчаянная судьба

Нет человека, выросшего в СССР, который не помнит фразу злой мачехи из легендарной сказки "Морозко": «Не прЫнцесса – королевна!», а вот фамилию актрисы, знают далеко не все...
Мачеху Настеньки сыграла Вера Владимировна Алтайская - самая знаменитая «кикимора» советского кино. Наша незабвенная Королева сказочных образов!
Родилась Вера в послереволюционном Петрограде 21 мая 1919 года. Родители расстались, когда девочка была маленьким ребенком, и мать никогда не рассказывала дочери об отце.
Впоследствии, мама Веры стала женой писателя Константина Николаевича Алтайского-Королева, который принял и воспитал её как родную дочь. Именно по совету отчима, девушка уехала в Москву и поступила в школу при "Мосфильме".
К её окончанию, в 1940 г., Вера имела уже 5 ролей и мечтала играть принцесс и красавиц. Для этого идеально подходила ее неординарная внешность – роскошная копна волнистых русых волос, тонкая талия и хрупкая фигура. Особенно приковывал к себе пронзительный необычный взгляд актрисы. Вера имела редкую природную особенность – ее глаза были разного цвета. Один глаз зеленый, другой – карий, но к сожалению черно-белые киноленты того времени не дают возможности рассмотреть эту уникальную деталь.
Яркая «колдовская» внешность дополнялась взрывным темпераментом, живым умом и остроумным, но очень язвительным языком. Закономерно, что актрису заметили режиссеры, Алтайская стала активно сниматься в кино.
Почему Алтайскую перестали снимать
Казалось бы, все складывается прекрасно и радужно, но режиссеры, столкнувшись с непростым характером Веры, стали ее побаиваться.
Например, вот такой не очень известный факт – режиссер комедии «Девушка с характером» (1939 г.), Константин Юдин на главную роль планировал пригласить именно Веру Алтайскую. Но ее язвительное и непокорное поведение на пробах вынудило Юдина отказаться от этой идеи. В картине сыграла Валентина Серова, которая после премьеры проснулась звездой и всенародной любимицей.
Были режиссеры, которые прощали Вере темперамент и острый язык, и видели как она талантлива, поэтому терпели и предлагали актрисе небольшие, но заметные роли.
Алтайская очень убедительно играла персонажей, противопоставляемых правильному и красивому образу положительных главных героинь. Ее роковая красавица Вера в киноленте «Машенька», разрушила любовь телеграфистки и сандружинницы, но при этом заставляла затаить дыхание мужчин по обе стороны экрана.
Годы Алтайская снималась мало, и только в отрицательных образах, которые получались у нее фантастически. К непризнанию Веры в профессиональной среде прибавилась и драматическая история любви.
Почему Вера потеряла своего Принца
В конце 40-х годов за Алтайской стал ухаживать известный актер Алексей Консовский. У них случился бурный роман, закончившийся свадьбой, а в 1941 году родилась дочь Светлана. Характер у Консовского тоже был не ангельский, они постоянно скандалили между собой. Особенно, если случались совместные съемки: мнения ни по каким вопросам у них никогда не совпадали, и супруги просто не могли остановиться.
В 1947 году Алтайская должна была сыграть одну из сестер в фильме «Золушка» и эта роль идеально ей подходила. Но на Принца был утвержден ее муж Алексей, и Вера прекрасно понимала, что играть вместе они не смогут. Алтайская от роли отказалась.
После выхода фильма в прокат, Консовский стал самым главным Принцем страны и у него появились тысячи поклонниц, не дававших Алексею проходу. Вера сходила с ума от ревности и начала прикладываться к алкоголю. Брак Алтайская-Консовский после 10-летнего напряженного существования распался.
Устав от скандалов вечно подвыпившей, едкой в высказываниях Веры, Консовский подал на развод, и ушел, оставив квартиру жене и дочери. А через несколько лет и дочь Светлана уехала от матери жить к отцу. Вера осталась абсолютно одна: ни семьи, ни друзей, ни коллег по работе, которые были бы ей рады. И актриса решилась навсегда уйти из кинематографа.
Как театр помог вернуться в кино
Алтайская дала себе слово не сниматься никогда, и, в 1946 г., поступила на службу в Государственный Театр киноактера. Здесь, на театральных подмостках, наконец, гениальная характерная актриса получила все, чего ей так не хватало в кино – признание своего таланта, и обожание публики.
Но через 10 лет сцены стало мало, актриса затосковала по кинематографу, съемкам, и не устояв, вернулась. Режиссеры, памятуя ее непростой характер, предлагали лишь крошечные эпизоды возрастных тетушек. Так бы и пропал яркий талант Алтайской, если бы не счастливый случай.
Сказочный мир Роу
Когда Вера уже была близка к отчаянию, в её жизни появился Александр Артурович Роу. Легендарный сказочник оценил колоритную Алтайскую, ее безупречное мастерство перевоплощения и снимал почти во всех своих фильмах.
Вера стала одной из любимых актрис Роу и пользовалась его глубоким уважением. Роу понимал, что вздорный ершистый характер Алтайской – это напускное, а в действительности Вера добра, никогда и никому не желала и не сделала ничего плохого и подлого.
Оправдывая доверие великого Роу, Вера играла ярко и незабываемо. С самых первых сказочных ролей публика полюбила Алтайскую и до последнего её фильма не переставала восхищаться необычными волшебными образами, создаваемыми неподражаемой актрисой.
Тётушка-Непогодушка в "Марье-искуснице" (1959 г.)
Жена кума Панаса в "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961 г.)
В фильме "Королевство кривых зеркал" (1963 г.)
В любимой многими поколениями сказке «Королевство кривых зеркал», зрители увидели великолепную и коварную Асырк, которая своей вредностью затмила всех остальных злодеев.
Мачеха в "Морозко" (1964 г.)
Легендарная лента, победитель Венецианского фестиваля. Вера Алтайская, гротесково и бесподобно создала образ мачехи Настеньки. Помните?
- Мамань! А у Настьки коса лучше моей!
- Твоя дороже, твоя на ярмарке куплена…
Дочь Бабы Яги в сказке "Огонь, вода и... медные трубы" (1967 г.)
В «Огонь, вода и... медные трубы» Алтайская с большим шиком сыграла дочь Бабы-яги.
Старушка-веселушка в фильме "Варвара-краса, длинная коса" (1970 г.)
В фильмах Роу, Вера Алтайская всегда играла отрицательных персонажей. Но в сказке «Варвара-краса, длинная коса» она получила скорее положительную роль старушки-веселушки, проказы которой умиляли.
Последняя сказка Веры: фильм "Золотые рога" (1972 г.)
К сожалению, творческий союз закончился со смертью великого сказочника в 1973 году. За год до своего ухода Александр Роу снял свою последнюю картину «Золотые рога», в которой Алтайская сыграла кухарочку Кикимору. Так и осталась она в памяти зрителей Главной Кикиморой Советского Союза.
Имея славу скандалистки, нелюбовь коллег за остроумный и едкий язык, (а режиссеры и вовсе Алтайскую боялись), Вера обрела огромную популярность и обожание зрителей.
Артистка пережила Роу на 5 лет, снявшись после его смерти лишь в пяти эпизодах. Последняя кинолента с её участием вышла в 1977 году. Карьера великой актрисы завершилась. Вера Владимировна, несколько лет тяжело болела, и умерла 28 декабря 1978 года.
Обделенная наградами и званиями, она получила главное - долгую народную память, которая заслуженно принадлежит ей много поколений. Не ПрЫнцесса, а Королевна - любимая Кикимора страны!
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