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Галина Польских: как курортный роман чуть не стоил актрисе карьеры

Галина Польских: как курортный роман чуть не стоил актрисе карьеры (6 фото)

Автор:
12 августа 2021 09:01
Сообщество : Кино
Метки: Галина Польских   актриса   интересно   кино   роль   роман   факты   фильм   
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На долю красавицы-актрисы Галины Польских выпало немало испытаний. Она рано осталась без родителей, рано стала вдовой, пережила неудачный второй брак и в одиночку воспитала двоих дочерей. Но несмотря на все тяготы актриса не падает духом и по сей день радует поклонников новыми работами...

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Метки: Галина Польских   актриса   интересно   кино   роль   роман   факты   фильм   
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KOSTELLO 43 минуты назад
Отличная актрисса.
А ее личная жизнь, это сугубо ее личное дело.
Всего Вам хорошего и здоровья Галина Александровна!
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