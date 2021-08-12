Галина Польских: как курортный роман чуть не стоил актрисе карьеры

Внук стал для Галины Польских смыслом всей жизни. Юноша учился в Бейруте и Лондоне, и когда в редкие моменты навещал русскую бабушку, та старалась подарить ему всю свою любовь. Одним из таких проявлений любви стал мотоцикл, о котором Филипп давно мечтал. Галина презентовала внуку железного коня, на котором тот любил гонять с друзьями. Актриса и не подозревала, что этот подарок может стать для Филиппа роковым. В 2011 году юноша мчался на большой скорости и врезался в отбойник, в результате чего едва не погиб. Мальчик смог восстановиться от переломов, но спасти ногу не удалось — пришлось ампутировать. Галина Польских до сих пор винит себя в произошедшем, однако благодарна судьбе, что внук остался жив.