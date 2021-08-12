Галина Польских: как курортный роман чуть не стоил актрисе карьеры

На долю красавицы-актрисы Галины Польских выпало немало испытаний. Она рано осталась без родителей, рано стала вдовой, пережила неудачный второй брак и в одиночку воспитала двоих дочерей. Но несмотря на все тяготы актриса не падает духом и по сей день радует поклонников новыми работами...
Своего первого мужа первокурсница Галина Польских встретила в стенах ВГИКа. Интеллигентный и невероятно эрудированный студент третьего курса режиссёрского факультета Фаик Гасанов покорил сердце начинающей актрисы. Влюблённые быстро сыграли свадьбу и вскоре на свет появился дочка Ирада. Семья часто гостила на родине Фаика в Баку, где Галю приняли с распростёртыми объятиями. Так прошли счастливые пять лет, пока Польских не уехала на Урал на съёмки фильма «Журналист».
С самого начала командировки актрису преследовало дурное предчувствие, которому было суждено воплотиться в череду трагедий. Сначала Галина получила известие о смерти любимой бабушки, которая воспитывала её с детства, а вскоре пришла ещё одна страшная телеграмма — в аварии погиб её супруг. Детали смерти Фаика Гасанова до сих пор остаются загадкой, но по официальной версии режиссёр попал под трамвай недалеко от Одесской киностудии, где работал над новым фильмом. Однако злые языки поговаривали, что Фаик в тот день выпил лишнего — переживал из-за измен жены и из-за собственного неудачного романа на стороне с замужней женщиной. Как бы там ни было, в 26 лет Галина Польских осталась вдовой с маленькой дочкой на руках.
Галина Польских и Александр Сурин
Актриса тяжело переживала случившееся. Забыться ей помогала лишь любимая работа. Спустя два года после трагедии Польских отправилась на съёмки фильма «Баллада о комиссаре» в Ялту. Море и солнце помогли актрисе отвлечься от грустных мыслей — она и не заметила, как закрутился курортный роман с влиятельным режиссёром Александром Суриным, сыном тогдашнего директора «Мосфильма». Мимолётное увлечение неожиданно для всех переросло во второе замужество — Галина узнала, что ждёт ребёнка. Однако даже будущее материнство не спасло эти отношения. Польских подала на развод прежде, чем на свет появилась дочь Маша.
С этого момента в карьере популярной актрисы началась чёрная полоса. Пользуясь положением отца, Сурин мстил бывшей супруге — киностудии отказывались снимать актрису, а режиссёры перестали звать её в новые фильмы. Лишь по протекции знакомого оператора Ежи Липмана актриса смогла вернуться в большое кино.
Спутника всей своей жизни Галина Польских так и не встретила. Конечно, красавица никогда не страдала от нехватки мужского внимания, однако каждый новый мамин роман дочки воспринимали в штыки. Для Польских её девочки всегда были на первом месте, и она спешила завершить очередные отношения, так и не подыскав дочерям нового папу. Повзрослев, старшая дочь Ираида окончила ВГИК и работала вторым режиссёром. Младшая Мария в детстве снялась в фильмах «Осенний подарок фей», «Змеелов» и «Выше радуги», а впоследствии получила диплом РУДН и вышла замуж за ливанца, от которого родила сына Филиппа.
Внук стал для Галины Польских смыслом всей жизни. Юноша учился в Бейруте и Лондоне, и когда в редкие моменты навещал русскую бабушку, та старалась подарить ему всю свою любовь. Одним из таких проявлений любви стал мотоцикл, о котором Филипп давно мечтал. Галина презентовала внуку железного коня, на котором тот любил гонять с друзьями. Актриса и не подозревала, что этот подарок может стать для Филиппа роковым. В 2011 году юноша мчался на большой скорости и врезался в отбойник, в результате чего едва не погиб. Мальчик смог восстановиться от переломов, но спасти ногу не удалось — пришлось ампутировать. Галина Польских до сих пор винит себя в произошедшем, однако благодарна судьбе, что внук остался жив.
Источник:
- 7 интересных фактов о фильме «Овод»
- Курьезы и факты: как снимали «Человек с бульвара Капуцинов»
- 10 интересных фактов о фильме «Маленькая Вера»
- Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино
- 12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар»
Понравилось20
А ее личная жизнь, это сугубо ее личное дело.
Всего Вам хорошего и здоровья Галина Александровна!