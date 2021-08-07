Буфетчицы и официантки из любимых фильмов





Хрупкая, утонченная, белокурая — Алиса Фрейндлих совсем не похожа на типичную представительницу общепита. И в этой роли я ее еле узнал. Честно говоря, никогда таких буфетчиц не видел.

Она скорее похожа на мою учительницу пения в начальной школе. Такая же возвышенная, впечатлительная и романтичная.

Одна из первых ролей молодой актрисы прошла незамеченной: уж очень незначительной она была.





Рогнеда Карповна из «Королевы бензоколонки»