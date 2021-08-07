Буфетчицы и официантки из любимых фильмов

Самые яркие типажи из советских фильмов.
В детстве я побаивался буфетчиц и официанток. И это понятно: работницы общепита не отличались дипломатичностью обращения. А уж с ребенком разговор был и вовсе короткий: иногда на меня совсем не обращали внимания. Такие яркие типажи попадаются иногда и в советских фильмах.
Буфетчица из «Полосатого рейса»
Хрупкая, утонченная, белокурая — Алиса Фрейндлих совсем не похожа на типичную представительницу общепита. И в этой роли я ее еле узнал. Честно говоря, никогда таких буфетчиц не видел.
Она скорее похожа на мою учительницу пения в начальной школе. Такая же возвышенная, впечатлительная и романтичная.
Одна из первых ролей молодой актрисы прошла незамеченной: уж очень незначительной она была.
Рогнеда Карповна из «Королевы бензоколонки»
Именно таких дам — громкоголосых, уверенных, порой грубых — я побаиваюсь до сих пор. В нашей семье не было принято громко разговаривать, и повышенный тон я воспринимал как агрессию.
Я всегда жалел соседского Кольку: его мама работала именно буфетчицей и крепких выражений для воспитания сына не жалела.
Позже я узнал, что и Кольку, и его двух сестер тетя Галя усыновила, выдержав настоящий бой с инстанциями. Все приемыши благополучно выросли и выучились. Вот тебе и склочная работница общепита.
Вера из «Вокзала для двоих»
Вот уж тут нет ни малейшего сходства с официанткой. Во всяком случае, такой подавальщицы, как утонченная Людмила Гурченко, я не видел никогда. Зато стервозный характер и нахрапистость переданы актрисой в полной мере.
Моя теща, посмотрев фильм, заявила, что не бывает таких девушек в ресторанах: обычно все в хорошем теле, а это что за воробей — у хлеба, да без крошек!
3 сестры из «Карнавальной ночи»
Хорошенькие подавальщицы, которые к тому же прекрасно поют — такое возможно только в новогодней комедии. Сестры Шмелевы, сыгравшие эти роли, стали знамениты именно благодаря «Карнавальной ночи».
У меня сложилось впечатление, что все официантки — работницы общепита — были в возрасте. Не помню ни одной молодой девушки. Это были дамы за тридцать, в белых шапочках-наколках и кокетливых фартучках. Непременный атрибут официантки, как и сейчас, — блокнот для записи заказов.
Работницы ресторана из «Дайте жалобную книгу»
А вот эти девушки уже больше похожи на тех, что вводили меня в ступор в детстве. В нашем городке буфетчицы щеголяли белоснежными кружевными пилотками и такими же фартуками. Если дама была облачена в халат, то он сверкал белизной, как только что выпавший снег.
И таким же холодом веяло от этих достойных работниц общепита. Просьба продать пирожок с повидлом или сосиску в тесте воспринималась ими как личная обида. Интересно, почему так относились к клиентам.
Вот такие воспоминания остались у меня от буфетчиц и официанток. А какие впечатления сохранились у вас? Пишите, вспомним вместе.
Источник:
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Это ревизия. Подай им наше фирменное пиво.
(с)
Такой собирательный образ жирных хамоватых теток с золотыми зубами и наглыми харями в памяти!)))))