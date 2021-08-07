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Буфетчицы и официантки из любимых фильмов

Буфетчицы и официантки из любимых фильмов (5 фото)

Автор:
07 августа 2021 09:59
Сообщество : Кино
Метки: актриса   буфетчица   кино   официантка   роль   фильм   
248
5

Самые яркие типажи из советских фильмов.

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Метки: актриса   буфетчица   кино   официантка   роль   фильм   
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17  комментариев
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53k
Похабыч Час назад
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Thomsen 23 минуты назад
Они разложили на столе бухгалтерские документы.
Это ревизия. Подай им наше фирменное пиво.
(с)

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13k
Александр Полчаса назад
Автор чуть смешал ресторанных официанток и буфетно-столовских тёток. Последние, "советские", лично в моей памяти, таки да, остались располневшими тёханшами, 40+, с обесцвеченной "халой" на голове, ярконакрашеными губами и ногтями на пальцах-сосисках, и, как минимум, одним золотым зубом... Был в вокзальных буфетах и заводских столовых ( ну и в пивнушках) от Иркутска до Минска - в 95% как отштампованные...
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22k
Ваня 40 минут назад
буфетчица клава - угадайте кто?..

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Юрий 46 минут назад
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Похабыч 49 минут назад
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28k
АнтонПолднев 58 минут назад
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279
Алексей Давыдов Час назад
впечатления!? работницы торговли и общепита до сих пор у меня вызывают омерзительные воспоминания!
Такой собирательный образ жирных хамоватых теток с золотыми зубами и наглыми харями в памяти!)))))
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Юрий Час назад
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Похабыч Час назад
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Похабыч Час назад
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18k
Юрий Час назад
Старая старая сказка. Неелова М
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8k
Andrei Час назад
И всё?
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