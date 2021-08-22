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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
22 августа 2021 22:48
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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Паша Эмильевич 2 часа назад
Действительно, банда "Черные мстители" существовала. Члены банды за три года убили более 30 человек- как правило жертвы были или богатые люди, или милиционеры, с которыми у главаря Сафонова были личные счеты.
Вот только это фото к банде не имеет никакого отношения. Не сохранилось ни одной фотографии как банды, так и ее членов.

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