19 случаев, когда на работу явно взяли не того человека

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Чтобы вовремя оградить фирму от кандидатов на вакансии, никак не соответствующих должности, компании держат HR-менеджеров. Но иногда у тех не получается вовремя развернуть неподходящих соискателей - и тогда у компании появляются вот такие работнички.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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