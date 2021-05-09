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19 случаев, когда на работу явно взяли не того человека

19 случаев, когда на работу явно взяли не того человека (20 фото)

Автор:
09 мая 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Горе-мастер   Юмор   забавно   людей насмешишь   неудача   работа   руки-крюки   смешно   
1473
20
Чтобы вовремя оградить фирму от кандидатов на вакансии, никак не соответствующих должности, компании держат HR-менеджеров. Но иногда у тех не получается вовремя развернуть неподходящих соискателей - и тогда у компании появляются вот такие работнички.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Горе-мастер   Юмор   забавно   людей насмешишь   неудача   работа   руки-крюки   смешно   
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6  комментариев
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970
sedoisever 2 часа назад
Комментарий к фото
Какой "высоты"? Столбик забетонировали с понятной целью.
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3k
Alex Grimm 18 минут назад
Чем автору переход не понравился, бывают страны,где ездят с правосторонним рулём.
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8k
Uron 2 часа назад
На последней все очень качественно и явно же в процессе ремонта
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