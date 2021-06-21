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Сделать качественное селфи не так-то просто! Все ухищрения могут пойти прахом, если вы забудете даже одну мелкую деталь.
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Девушка хотела сделать вид, что ее сфотографировали тайком во сне. И опять зеркало не дало соврать
Блогерша делает селфи, пока ее сестра рожает. Будущая крестная показала себя не с лучшей стороны
Два в одном! Блогер хотел сделать селфи со своей девушкой, но она уже делала селфи. И только собаку не тянуло в соцсети
Источник: — переведено специально для fishki.net
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вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
не будь скотом!
Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих
ну ка, накажи меня, ФСБ