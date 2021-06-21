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Люди, которые хотели сделать стильное селфи, но получили подлянку, откуда не ждали

Люди, которые хотели сделать стильное селфи, но получили подлянку, откуда не ждали (13 фото)

Автор:
21 июня 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   неудача   откуда не ждали   ошибочка вышла   селфи   смешно   удивительное рядом   
2701
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Сделать качественное селфи не так-то просто! Все ухищрения могут пойти прахом, если вы забудете даже одну мелкую деталь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   неудача   откуда не ждали   ошибочка вышла   селфи   смешно   удивительное рядом   
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3  комментария
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−14
Князь Курбский 49 минут назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ
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1k
АлексЮстасу 51 минуту назад
Хотел написать смешной комментарий, но вошёл начальник и стало не до смеха.
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Болонка королевы

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