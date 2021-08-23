Улыбательные приспособы, которые можно обнаружить в ванных комнатах

9619
16
От позорных до ужасно позорных. Некоторые из этих вещиц не лишены смысла, тогда как другие ещё и способны принести их владельцам истинное наслаждение. Нет ли чего-то подобного в вашей ванной комнате?
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Смешные работы победителей битв фотошоперов
- "Вымираем вместе": всё о предвыборной агитации в Думу РФ 2021 года
- Так много вопросов... И так мало ответов!
- Человеческая лень беспредельна и безгранична
- А вот и август настал: чувак, у тебя есть кабачок?
98
Понравилось98
Новости партнёров
Автор, зайди в любую медтехнику, там полно всяких приблуд , что тоже вызовет приступ дебильного юмора.