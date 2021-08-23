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Улыбательные приспособы, которые можно обнаружить в ванных комнатах

Улыбательные приспособы, которые можно обнаружить в ванных комнатах (16 фото)

Автор:
23 августа 2021 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: ванна   ванная   ванная комната   душ   подборка   прикол   
9619
16

От позорных до ужасно позорных. Некоторые из этих вещиц не лишены смысла, тогда как другие ещё и способны принести их владельцам истинное наслаждение. Нет ли чего-то подобного в вашей ванной комнате?

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Метки: ванна   ванная   ванная комната   душ   подборка   прикол   
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2k
Виктор 4 часа назад
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Артем Кощеев 4 минуты назад
Профессиональный подход к пению в душе
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530
Autumn2015 Полчаса назад
И что тут смешного? Стульчик по уходу за старыми/больными людьми, возможно с заболеваниями прямой кишки, которые требуют только подмывания. Есть даже такая медицинская процедура, "орошение" называется, в некоторых санаториях практикуют.
Автор, зайди в любую медтехнику, там полно всяких приблуд , что тоже вызовет приступ дебильного юмора.
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7k
Dabus 2 часа назад
То что это не эвфемизм, тонко намекает гель-смазка Joydivision AQUAglide стоящая рядом
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16k
Злобный Члегр 2 часа назад
Говнопост с говнофотками и говноподписями...
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22k
Дмитрий 2 часа назад
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9k
Vacony 2 часа назад
на последнем фото что то не так с гибкой подводкой...
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892
thor2006 3 часа назад
Комментарий к фото
а вот это ничо так, с фантазией...
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6k
Крошка Кайдзю 3 часа назад
(5) Кто бы чего понимал в настоящей фуро для малогабаритной квартиры типа "хрущеба" .
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36k
Олег 3 часа назад
реализация 4-х распылителей вполне даже жизнеспособная.
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6k
dikijjim 3 часа назад
этот подмывальник для жирных уе.бк.ов которые не достают до своей сраки.
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6
tri@unal RomS 21 минуту назад
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4k
Станислав 3 часа назад
а как же любимые игрушки????
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2k
Nyash 4 часа назад
сколько жести я тут насмотрелся.
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1k
Йожык 4 часа назад
Собака поливака понравилась
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11k
Великий Кормчий 4 часа назад
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