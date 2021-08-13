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Ипотека – мелочь, поход к стоматологу – вот настоящий удар по бюджету

Ипотека – мелочь, поход к стоматологу – вот настоящий удар по бюджету (15 фото)

Автор:
13 августа 2021 10:08
Сообщество : Юмор
Метки: зубы   лечение   медицина   подборка   прикол   стоматолог   
1287
15
Хотите сэкономить? Мутите со стоматологами! Подборка, наполненная болью... зубной финансовой болью.
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Метки: зубы   лечение   медицина   подборка   прикол   стоматолог   
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28k
ACU900 Полчаса назад
Анекдот:
Собрание врачей в поликлинике. Председатель - гинеколог объявляет:
- Слово предоставляется зубнику!
Стоматолог подходит к трибуне и злобно шепчет председателю:
- Я -стоматолог!
Председатель:
- Да какая разница?
- Ну я же вас пи*дюком не называя...
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25k
blus Минуту назад
У каждого человека в друзьях должен быть стоматолог и автослесарь. А у женщины еще и гинеколог.
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34k
Alex 45 минут назад
Смех смехом, а мне раз насчитал на 100 тыс. При том, врач смог сделать рентген зуба только с третьего раза. Вежливо попрощался с ними и больше туда не приходил.
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