Ипотека – мелочь, поход к стоматологу – вот настоящий удар по бюджету

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Хотите сэкономить? Мутите со стоматологами! Подборка, наполненная болью... зубной финансовой болью.
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Собрание врачей в поликлинике. Председатель - гинеколог объявляет:
- Слово предоставляется зубнику!
Стоматолог подходит к трибуне и злобно шепчет председателю:
- Я -стоматолог!
Председатель:
- Да какая разница?
- Ну я же вас пи*дюком не называя...