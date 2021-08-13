Ипотека – мелочь, поход к стоматологу – вот настоящий удар по бюджету

Есть такая работа - мусор разгребать

"Папа жарит, Юлькины булки": когда слегка перегнули палку, придумывая название

Когда нет ни опыта, ни связей. Пост о тех, кто стал стажёром

18 метких и забавных определений из честного словаря

Капитан очевидность в деле. Опять? Снова

Настолько тупо, что даже немного гениально: полезные вещицы