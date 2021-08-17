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Так много вопросов... И так мало ответов!

Так много вопросов... И так мало ответов! (15 фото)

Автор:
17 августа 2021 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вопросы   интересное   подборка   прикол   сложные вопросы   
13172
15

Вопросы на грани. Если вы любите задавать интересные вопросы или искать ответы на них, то эта убойная подборка внятного потока бреда вам должна зайти.

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Метки: Юмор   вопросы   интересное   подборка   прикол   сложные вопросы   
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1k
Saplus 3 часа назад
Почему у русских фильмов нет порнопародий?

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18k
Сталкер Полчаса назад
Хм... Вообще никаких вопросов.


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20k
Ратибор Час назад
Не знаю, как все, а меня интересует вопрос - если у неё 6 конечностей, то это не млекопитающее, а насекомое?
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35k
Алексей 2 часа назад
про сюрстрёмминг - я вообще тогда молчу)
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1k
ОТДЕЛ К 2 часа назад
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1k
Seko 4 часа назад
Меня больше интересует, как она это всё дело на себя одевает?
А ещё - есть ли камасутра для кентавров?
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2k
neutrino 4 часа назад
По поводу крипты "сколько нужно вложить, что бы получить миллион" - буквально на днях: 20 июля Etherium стоил 1750$. 16 августа (меньше месяца) он уже стоил 3300$. Поднялся на 90% То есть купив в прошлом месяце крипту на 530 000 сейчас уже бы был миллион. Вот такие расчеты, детишки.
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7k
Ivan 5 часов назад
Комментарий к фото
Болеет гриб. Плавать должен.
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17k
sanchesS80 5 часов назад
Может с грибом было так:
- какое бы наказание придумать преступнику?
- а давайте ка его вот этим дерьмом напоим, пускай мучается, а может и сдохнет
- хм, поим уже неделю, а он не сдох, даже не обосрался. Может самому попробовать...
Шутка конечно. Но фиг знает как там могло быть за тысячи лет.
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20k
Андрей Иванов 6 часов назад
Двумя:
1. Седло рабочее?
2. Как управлять поворотами?
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1k
Kom9ipa 7 часов назад
"Все парни задаются одним вопросом..."
С кентаврами, по крайней мере, всё ясно, почему же возникают вопросы с кентавриссами?
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4k
Vasiliy 7 часов назад
Все, кто задавался вопросом - не мучайтесь! Все между задней парой.
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310
VitalistPC Егор 2 часа назад
Коец кентавру тяжко жить с таким позвоночником, хондроз замучает, а мрт вообще будет стоить сделать, как авто купить...
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5k
Евгений 7 часов назад


Что имеется ввиду под "русскими фильмами"? "Красная шапочка" или "Три мушкетёра", считаются русскими? "Служебный роман", можно вообще считать самостоятельным направлением в порноиндустрии. По русским народным сказкам, в 90-е, была снята целая серия. В общем, всё есть, нужно только поискать.
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5k
Евгений 7 часов назад


Откуда такие предубеждения? На вид, не хуже варёного пельменя, а запах не хуже чем у пива.
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