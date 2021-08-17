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Вопросы на грани. Если вы любите задавать интересные вопросы или искать ответы на них, то эта убойная подборка внятного потока бреда вам должна зайти.
2.
К вопросу о четырёхдневной рабочей неделе
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10.
К вопросу о тридцатилетних
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Млекопита ющие (лат. Mammalia) класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком.
А не вылупливание из яйца или рост из личинки, например.
При чем тут кол-во конечностей?
А ещё - есть ли камасутра для кентавров?
Это не факты
https://www.coindesk.com/price/ethereumhttps://www.coindesk.com/price/ethereum
ну и про риски вы как то странно умалчиваете, при доходности выше 1000% годовых
- какое бы наказание придумать преступнику?
- а давайте ка его вот этим дерьмом напоим, пускай мучается, а может и сдохнет
- хм, поим уже неделю, а он не сдох, даже не обосрался. Может самому попробовать...
Шутка конечно. Но фиг знает как там могло быть за тысячи лет.
1. Седло рабочее?
2. Как управлять поворотами?
С кентаврами, по крайней мере, всё ясно, почему же возникают вопросы с кентавриссами?
Что имеется ввиду под "русскими фильмами"? "Красная шапочка" или "Три мушкетёра", считаются русскими? "Служебный роман", можно вообще считать самостоятельным направлением в порноиндустрии. По русским народным сказкам, в 90-е, была снята целая серия. В общем, всё есть, нужно только поискать.
Откуда такие предубеждения? На вид, не хуже варёного пельменя, а запах не хуже чем у пива.
У человека была какая то питьевая жижа, в которой завелся гриб
жижа стала другого вкуса, но тоже вкусной.
Выводы делаю на том основании, что у меня завелся гриб как то сам, в какой то кастрюле. Кажется уксус делали из яблок сами.