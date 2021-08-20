Когда Ютуб перегнул с рекламой и не желает останавливаться

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Часто возникает желание купить подписку, чтобы не лицезреть больше двойные рекламные вставки каждую минуту.
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Зачем вообще включать фильм?.. Можно врубить без остановки подборку рекламы на 6 часов
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Метки: youtube Юмор интересное навязчивость подборка прикол
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Вообще, ютуб охренел вкрай с рекламой