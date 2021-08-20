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Когда Ютуб перегнул с рекламой и не желает останавливаться

Когда Ютуб перегнул с рекламой и не желает останавливаться (17 фото)

Автор:
20 августа 2021 13:27
Сообщество : Юмор
Метки: youtube   Юмор   интересное   навязчивость   подборка   прикол   
738
17

Часто возникает желание купить подписку, чтобы не лицезреть больше двойные рекламные вставки каждую минуту.

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Метки: youtube   Юмор   интересное   навязчивость   подборка   прикол   
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13  комментариев
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3k
Федя Хитрый Полчаса назад
Ну если люди AdBlock не умеют пользоваться..
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MadShark 7 минут назад
Вот интересно.. на компе у меня рЫкламу не пихает, хотя подписки, естессно, у меня нет. А на мобиле давно вансед юзаю.
Вообще, ютуб охренел вкрай с рекламой
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4k
Roman 7 минут назад
После появления индусских клипов по пять минут посреди свинки пеппы, подписался на ИВИ. Круче были только идиотские ток-шоу по сорок минут посреди мультиков для трёхлеток.
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15k
Serg2001 9 минут назад
А ведь лет 20 назад в инете не было никакой рекламы. От слова ВООБЩЕ.
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Dihydrogen Monoxide 18 минут назад
скоро и позвонить не получится, пока не прослушаешь рекламное сообщение.
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3k
Максим 21 минуту назад
Я как-то перешел на Кинопоиск с платной подпиской, смотрю фильмы без рекламы. Конечно, для кого-то нужны именно эти ролики, что есть только на Ютьюб. Но точно не для оказания экстренной медицинской помощи.
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786
Злодей Полчаса назад
Ну ка спецы, посоветуйте,что для СмартТВ?
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19k
Ego sum qui sum Полчаса назад
ютуб давно ошалел, скоро повылазят конкуренты
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47k
noName Полчаса назад
Для компа:Adblock Plus Для мобилы:YouTube Vanced и усё!
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584
Андрей Ы. Полчаса назад
YouTube vanced не, не слышали? И никакой рекламы.
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