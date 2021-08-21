Судьбы советских актеров, которые покоряли сердца женщин

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Это подборка тех актеров, которые мне особенно нравились в детстве. Пишите в комментариях, кто нравился вам.
Юрий Яковлев (1928–2013)
Это по-настоящему разноплановый артист, который хорош как в комедийном («Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Кин-дза-дза»), так и драматическом жанре («Идиот», «Опасный поворот», «Любовь земная»). Он сыграл несколько десятков ролей в театре и кино, озвучивал фильмы, участвовал в радиопостановках, читал закадровый текст в нескольких лентах. Артист получил множество наград и званий, премий за свои работы. Трижды был женат, есть трое детей, которые тоже пошли в актерскую профессию, и пятеро внуков. Скончался от болезни сердца.
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Николай Рыбников (1930–1990)
Слава к актеру пришла вместе с фильмом «Весна на Заречной улице». Ему вообще отлично удавались роли простых парней и работяг, что он не раз доказал, снявшись в известнейших фильмах «Девчата», «Высота», «Девушка без адреса». Далее последовали не менее известные «Им покоряется небо», «Война и мир», «Освобождение», «Хоккеисты», «Выйти замуж за капитана». Имел удивительный талант имитировать чужие голоса, за что был даже отчислен из университета, а впоследствии восстановлен. С 70–80-х годов играл мало, скончался от сердечного приступа. Был женат на актрисе Алле Ларионовой, воспитал двух дочерей, внуков нет.
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Алексей Баталов (1928–2017)
Начал выходить на сцену еще в эвакуации во время войны, когда его мать организовывала театральные постановки. Закончил МХАТ, служил в Центральном театре Советской армии, был актером и режиссером студии «Ленфильм». С 1975 года предстал в качестве преподавателя во ВГИКе, заведовал кафедрой. Написал несколько книг, возглавлял Российскую академию кинематографических искусств «Ника», вел широкую общественную работу, получил множество наград и званий. Известен по ролям в фильмах «Большая семья» (получил награду Каннского фестиваля), «Москва слезам не верит» (получил «Оскар»), «Девять дней одного года», «Летят журавли», «Звезда пленительного счастья» и др. Кроме того, занимался озвучиванием, читал закадровый текст.
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Андрей Миронов (1941–1987)
Родители записали днем рождения Андрея 8 марта, сказав, что он подарок всем женщинам на праздник. Этот по-настоящему талантливый и красивый артист был всю жизнь очень востребован и любим. Он сыграл множество ролей в театре, воплотил более 60 образов на экране, озвучивал мультгероев, много гастролировал. На его счету работы в лентах «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля», «Три плюс два», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Старики-разбойники», «Соломенная шляпка» и др. Артисту стало плохо прямо во время спектакля, он упал в обморок и, не приходя в сознание, скончался в возрасте 47 лет от обширного кровоизлияния в мозг. Был женат на Екатерине Градовой, от нее есть дочь Мария Миронова, известная актриса. Вторая жена — Лариса Голубкина.
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Александр Абдулов (1953–2008)
Абдулов был актером широкого диапазона, играл в кино и театре. Его дебют в кино состоялся в ленте «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», а известность пришла после фильма «Обыкновенное чудо». В общей сложности актер сыграл в более чем сотне кинолент, среди которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Чародеи», «С любимыми не расставайтесь!», «Формула любви», «Гений» и др. Многие трюки в фильмах он исполнял сам, даже получил награду в качестве каскадера. Попробовал себя и в роли режиссера, сняв мюзикл «Бременские музыканты & Co», участвовал в возрождении Московского кинофестиваля. Был женат на Ирине Алферовой, и их называли самой красивой парой советского кино, воспитывал ее дочь Ксению от первого брака. В 2006 году женился на Юлии Абдуловой, от нее есть дочь Евгения. Скончался от рака легких.
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Александр Демьяненко (1937–1999)
Наш Шурик. Самую любимую и главную роль Александра Демьяненко знают не только рожденные в Советском Союзе, но и сегодняшние дети. Бешеную славу Демьяненко принесли комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», хотя на его счету несколько десятков ролей. Он всегда мечтал о драматической роли и стал заложником роли Шурика. В какой-то момент актеру перестали предлагать интересные роли и ему пришлось сосредоточиться на театре и телевидении, он играл моноспектакли, занимался озвучиванием в 90-е, снялся в первом ситкоме «Клубничка». Умер от отека легких, вызванного коронарной болезнью сердца, за 10 дней до назначенной операции. 16 лет был женат на Марине Скляровой, а затем женился на Людмиле Демьяненко и принял ее дочь от первого брака Анжелику Неволину. Родных детей у актера нет.
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