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Судьбы советских актеров, которые покоряли сердца женщин

Судьбы советских актеров, которые покоряли сердца женщин (6 фото)

Автор:
21 августа 2021 18:18
Метки: СССР   актеры   жизнь   интересное   кино   люди   факты   
589
6
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Это подборка тех актеров, которые мне особенно нравились в детстве. Пишите в комментариях, кто нравился вам.
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Метки: СССР   актеры   жизнь   интересное   кино   люди   факты   
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Паша Эмильевич Час назад
А Караченцов, Лановой, Беляев, Высоцкий, Конкин, Ливанов.....
Список до бесконечности...
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