Телеспектакль как эталон советской актерской школы

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На вес золота ценятся сегодня телевизионные фильмы-спектакли прошлых лет. Причины, по которым современная аудитория вновь и вновь обращается к театральным работам советского времени, просты.
Во-первых, качество. Никакие цифровые технологии и 4К не смогут заменить продуманные до мельчайших деталей постановки почти полувековой давности. Игра актеров советской школы неповторима, особенно остро это чувствуется при обращении к классике. И если в начальных титрах обозначено - Московский художественный театр, это гарантирует мастерство артистов и удовольствие для зрителя.
Во-вторых, сами постановщики. Если спектакль по Чехову ставил, например, знаменитый В.Немирович-Данченко, то можно было не сомневаться - на сцене настоящий, истинный Чехов. Даже если мы говорим о спектакле, снятом на пленку в 1984 году, когда имя великого режиссера давно стало символом новорожденного советского театра начала XX века. Премьера чеховских "Трех сестер" в постановке Немировича-Данченко состоялась в 1940 году. И только 44 года спустя ее увековечили для нас, потомков. К нашей вящей радости.
В-третьих, стиль. Трудно представить, каким невеликими, в общем-то, средствами удавалось бережно воссоздать ту самую, похороненную после октября 1917 года, атмосферу утонченности, приверженности почившим традициям дворянства, свойственную театральным постановкам советского театра.
В-третьих, стиль. Трудно представить, каким невеликими, в общем-то, средствами удавалось бережно воссоздать ту самую, похороненную после октября 1917 года, атмосферу утонченности, приверженности почившим традициям дворянства, свойственную театральным постановкам советского театра.
Предлагаю Вам посмотреть задумчивый, прекрасно сыгранный телеспектакль "Три сестры", в котором играют мастера сцены Евгений Евстигнеев, Ирина Мирошниченко, Любовь Стриженова, Маргарита Юрьева, Леонид Губанов, Евгений Киндинов, Вячеслав Невинный, Владлен Давыдов и другие актеры. Честное слово, оно того стоит.
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Метки: СССР Телеспектакль история мхат три сестры факты
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Поколению Netflix и Marvel которые выросли на Трансформерах и Человеке-пауке это будет не интересно дальше вступительных титров -
титры идут слишком долго и скучно. А ведь мы промотать их не могли.
По теме... часто вспоминаю не совсем теле и не совсем спектакль (хотя внешне очень похоже) фильм про Эзопа.