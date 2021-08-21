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Телеспектакль как эталон советской актерской школы

Телеспектакль как эталон советской актерской школы (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2021 10:28
Метки: СССР   Телеспектакль   история   мхат   три сестры   факты   
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На вес золота ценятся сегодня телевизионные фильмы-спектакли прошлых лет. Причины, по которым современная аудитория вновь и вновь обращается к театральным работам советского времени, просты.

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Еще крутые истории!
Метки: СССР   Телеспектакль   история   мхат   три сестры   факты   
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2  комментария
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28k
Игорь 2 часа назад
Это нам - поколению которое смотрело это непосредственно в то время интересны данные произведения. Потому что мы в принципе можем оценить по достоинству игру актёров, работу режиссёров, сценаристов, костюмеров и т.д.
Поколению Netflix и Marvel которые выросли на Трансформерах и Человеке-пауке это будет не интересно дальше вступительных титров -
титры идут слишком долго и скучно. А ведь мы промотать их не могли.

По теме... часто вспоминаю не совсем теле и не совсем спектакль (хотя внешне очень похоже) фильм про Эзопа.

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Ваня 42 минуты назад
периодически пересматриваю старые телепостановки... уровень на три головы выше нынешних...
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