Телеспектакль как эталон советской актерской школы

Во-вторых, сами постановщики. Если спектакль по Чехову ставил, например, знаменитый В.Немирович-Данченко, то можно было не сомневаться - на сцене настоящий, истинный Чехов. Даже если мы говорим о спектакле, снятом на пленку в 1984 году, когда имя великого режиссера давно стало символом новорожденного советского театра начала XX века. Премьера чеховских "Трех сестер" в постановке Немировича-Данченко состоялась в 1940 году. И только 44 года спустя ее увековечили для нас, потомков. К нашей вящей радости.





В-третьих, стиль. Трудно представить, каким невеликими, в общем-то, средствами удавалось бережно воссоздать ту самую, похороненную после октября 1917 года, атмосферу утонченности, приверженности почившим традициям дворянства, свойственную театральным постановкам советского театра.