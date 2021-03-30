27 марта 1999 года, на четвёртый день бомбёжек Югославии авиацией НАТО, сбылся самый кошмарный сон Пентагона - ПВО Сербии разглядело невидимку F-117 и превратили $50 млн американских налогоплательщиков в груду металлолома . Перчику под хвост американским ястребам добавило то, что Стелс-невидимка был сбит устаревшим, времён Вьетнамской войны, советским ракетным комплексом Нева (С-125).
Истребитель F-117 (серийный номер 82-0806) был умножен на ноль в результате грамотных действий ПВО Югославии. Он был сбит во время операции Allied Force против сербского народа и его армии 27 марта 1999 года.
Пусковая установка, уконтропупившая вражину, находилась в ведении 3-го дивизиона 250-й ракетной бригады ПВО под командованием полковника Золтана Дани.
Невидимка был замечен радаром и пущенные ракеты достигли цели...
После попадания и взрыва самолёт потерял управление, пилот катапультироваться. Шесть часов спустя лётчик был обнаружен и эвакуирован спасательной группой ВВС США.
Следует отметить, что Lockheed взимала с налогоплательщиков США 42,6 миллиона долларов за каждый такой чудо-самолёт.
Вот выжившие члены того же подразделения в наши дни, стоящие перед ракетной системой того же типа, которая сбила самолёт Stealth:
Следует также отметить, что Советский Союз разработал зенитные ракеты SA-3 Goa (классификация НАТО) ещё 1969 году, и именно эти отнюдь не современные ракеты сбили сей «почти невидимый для радара» самолёт стоимостью 42,6 миллиона долларов.
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Сейчас «сбитый Стелс» выставлен в музее авиации под Белградом. Здесь можно посмотреть на «американское чудо техники» ценой в астрономическую сумму.
Кстати, по информации источника, второй F-117 был повреждён во время боевого вылета, предположительно 30 апреля 1999 года. Самолёт сумел дотянуть до базы Шпангдалем, но, как утверждается, этот полёт стал для него последним.
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Да не осудит меня строго читатель за то, что не совсем в тему - красивая песня донского автора, музыканта и исполнителя, лидера группы "Вечерний звон" Кости Ундрова, посвящена русским добровольцам в Югославии девяностых годов прошлого столетия. Сам Ундров в середине 90-х получил там лёгкое ранение.
Константин Ундров: Вышеградская ночь
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1. это был единственный f117 сбитый за все время операции. как-то у пво после этого глазки не прорезались, а уж если взять отношение сбитых самолетов к количеству вылетов и сравнить с самолетами 4го поколения - программа невидимок себя более чем оправдала.
2. самолет был сбит примерно над позицией пво, что вместе с фактом полета цели ниже облаков намекает на то, что наведение осуществлялось по оптическому каналу (есть такая штука на случай отказа аппаратуры), что опять-таки оправдывает программу невидимок, т.к. ракиолокатор не может обнаружить цель на дистанции, достаточной для подготовки к стрельбе.