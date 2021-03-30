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22 года назад сербы сбили&nbsp;F-117 "Stealth" и сказали стервятникам: извините, мы не знали, что он был невидимый

22 года назад сербы сбили F-117 "Stealth" и сказали стервятникам: извините, мы не знали, что он был невидимый (6 фото + 3 видео)

Автор:
30 марта 2021 04:30
Сообщество : Военное
Метки: F 117   С-125   агрессия   видео   нато   перехват   сша   югославия   
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27 марта 1999 года, на четвёртый день бомбёжек Югославии авиацией НАТО, сбылся самый кошмарный сон Пентагона - ПВО Сербии разглядело невидимку F-117 и превратили $50 млн американских налогоплательщиков в груду металлолома . Перчику под хвост американским ястребам добавило то, что Стелс-невидимка был сбит устаревшим, времён Вьетнамской войны, советским ракетным комплексом Нева (С-125).

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Метки: F 117   С-125   агрессия   видео   нато   перехват   сша   югославия   
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8  комментариев
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9k
Ivan Ivanov 45 минут назад
надо бы добавить чутка объективности.
1. это был единственный f117 сбитый за все время операции. как-то у пво после этого глазки не прорезались, а уж если взять отношение сбитых самолетов к количеству вылетов и сравнить с самолетами 4го поколения - программа невидимок себя более чем оправдала.
2. самолет был сбит примерно над позицией пво, что вместе с фактом полета цели ниже облаков намекает на то, что наведение осуществлялось по оптическому каналу (есть такая штука на случай отказа аппаратуры), что опять-таки оправдывает программу невидимок, т.к. ракиолокатор не может обнаружить цель на дистанции, достаточной для подготовки к стрельбе.
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4k
Roman Минуту назад
Крутая победа! Только я на карту смотрю и никак не могу найти страну такую - Югославию.
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30k
Азат Баширов 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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30
НиколайМеркурианский Час назад
Такие снимки вижу впервые, теперь Сербские ученые будут торговать стелсами на черном рынке)))
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2k
EL Kalmaro НиколайМеркурианский 37 минут назад
Сербские учёные могут торговать цыганами и паленым алкоголем только.
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