Сейчас «сбитый Стелс» выставлен в музее авиации под Белградом. Здесь можно посмотреть на «американское чудо техники» ценой в астрономическую сумму.





Кстати, по информации источника, второй F-117 был повреждён во время боевого вылета, предположительно 30 апреля 1999 года. Самолёт сумел дотянуть до базы Шпангдалем, но, как утверждается, этот полёт стал для него последним.