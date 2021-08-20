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"Я второй раз так не смогу": сказал Алексей Смирнов после тяжелой финальной сцены фильма

"Я второй раз так не смогу": сказал Алексей Смирнов после тяжелой финальной сцены фильма (7 фото)

Автор:
20 августа 2021 11:20
Метки: Алексей Смирнов   Леонид быков   в бой идут одни старики   история   кино   факты   
27001
7
Все из нас знают Алексея Макаровича Смирнова (1920-1979) - известного советского актера, которого мы хорошо помним по комедийным ролям - чего стоит тунеядец Федя из комедии Л. Гайдая "Операция "Ы"..."!
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Источник:

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Метки: Алексей Смирнов   Леонид быков   в бой идут одни старики   история   кино   факты   
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30k
Volga_34 День назад
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1k
Кер Реев 2 часа назад
Спасибо. Все факты мне вроде бы уже известны, но от этого повторения - не уменьшается моё чувство благодарности к таким людям, как Алексей Макарович. Они сумели не только проявить свой хараткер на той страшной войне, но и своими ролями напоминают нам, что нужно оставаться ЛЮДЬМИ и в невоенное время. И, конечно, моё глубочайшее почтение памяти Л.Быкова, снявшего такой фильм, затрагивающий душу, один из моих любимейших фильмов в жизни.
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586
Nastromo 2 часа назад
Извините, не реклама и не политика, но хочу выложить:
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91
RNahalem 2 часа назад
Как многие помнят Талашко оказался с гнильцой...
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1k
Владимир Логачёв 3 часа назад
"Лайк" поставил, просто потому, что Вы напомнили нам о НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ. Земля Ему - пухом.
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−14
Аккаунт удалён 3 часа назад
Талашко попал в скандальную историю - педофил.
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146k
anthrax 3 часа назад
Великий человек-Макарыч.Сильный и талантливый.Мало сейчас ярких и талантливых актёров,единицы.В основном-смазливые бездарности для одноразового говна.
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950
alex 3 часа назад
похоже это немецкий мг?
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42
Юрий alex 3 часа назад
Трофейный, он же разведчик!
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2k
Exsiter 5 часов назад
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1k
integral11 7 часов назад
Но это не помешало этому актеришке, что играл Сергея Скворцова, уже в то время, когда он давал интервью в 2015 году, поддержать бандерву на Украине, и сняться в позорном ролике, где он изображал деда - ветерана, отправляющего правнука на войну на Донбасс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3k
VEDICHE 8 часов назад
Величайщие Люди - советские актеры-фронтовики, широкой души и горячих сердец, неимоверной силы. Они не только подарили миру Мир, но и дарили людям себя. Низкий поклон за все.
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194k
Игорь 8 часов назад
Надеюсь покинув этот мир,там я встречу всех великих советских актёров и скажу: "Спасибо,что вы были".
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107k
Москвичка 10 часов назад
Зато сейчас все телеканалы запрудили низкопошибным г@вном, где рекламируют Бузовых, Моргенштернов и остальных Роз Сабитовых головного мозга.(((
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8k
Andrey Komarov 10 часов назад
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163
sio1979 16 часов назад
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217
Alex Furlong 16 часов назад
Будем жить . . . . (c)
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3k
Шура ОсЕчкин 18 часов назад
Читал, на фронте фашистов резал как свиней.
Недюжинной силы был человек...
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4k
Wadim 20 часов назад
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156
Чумной Доктор 23 часа назад
только почему стоит картинка из Операции Ы ? поставили бы сразу Стариков уж коль тема не шуточная.
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1k
azuver 23 часа назад
Великолепный актёр.Человек Глыба добрейшей души.За Макарыча всегда огромный плюс.Светлая память.Пошёл смотреть "В бой идут одни старики"
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7k
diman02 24 часа назад
Спасибо !
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