"Я второй раз так не смогу": сказал Алексей Смирнов после тяжелой финальной сцены фильма

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Все из нас знают Алексея Макаровича Смирнова (1920-1979) - известного советского актера, которого мы хорошо помним по комедийным ролям - чего стоит тунеядец Федя из комедии Л. Гайдая "Операция "Ы"..."!
Добродушный и веселый, искренний - и никто не мог подумать, что этот великий человек являлся участником Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и за свои подвиги награжден орденом Красной Звезды, орденами Славы II и III степеней.
Сейчас каждый из нас знает о том, что Алексей Макарович - фронтовик, однако при жизни актера практически никто не знал о его боевом прошлом. Меж тем война тяжело отразилась на дальнейшей судьбе Алексея Макаровича, который несмотря на всю свою боль, продолжал радовать зрителя своей добродушной простотой.
Сейчас каждый из нас знает о том, что Алексей Макарович - фронтовик, однако при жизни актера практически никто не знал о его боевом прошлом. Меж тем война тяжело отразилась на дальнейшей судьбе Алексея Макаровича, который несмотря на всю свою боль, продолжал радовать зрителя своей добродушной простотой.
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"Кто остался в живых?..."
Знаменитый фильм "В бой идут одни старики..." - картина режиссера Леонида Быкова, очень хорошего товарища Алексея Макаровича, вышедшая в 1974 году. Трогательная история о советских лётчиках собрала в кинозалах больше 40 миллионов советских зрителей, многие из которых сразу полюбили показанных в картине персонажей.
Среди них - механик Макарыч, роль которого исполнил Алексей Макарович Смирнов. Стоит сказать, что режиссер столкнулся с большими проблемами при утверждении кандидатуры Смирнова. Ведь все знали его как комедийного актера, и данная драматическая роль никак не ассоциировалась с Алексеем Макаровичем.
Но Леонид Быков сказал, что не будет снимать картину без Смирнова и настоял на своем. И был прав!
Но Леонид Быков сказал, что не будет снимать картину без Смирнова и настоял на своем. И был прав!
Потому что именно в фильме "В бой идут одни старики..." Алексей Макарович раскрылся перед зрителем как актер, способный блистательно сыграть драматического персонажа. Да как сыграть, если это была его жизнь - война, которую актер не смог забыть...
Финальная сцена у могилы Зои и Маши снималась в сентябре 1973 года. Сидящие у небольшого памятника, Маэстро и Макарыч говорят о том, что такое война...
Финальная сцена у могилы Зои и Маши снималась в сентябре 1973 года. Сидящие у небольшого памятника, Маэстро и Макарыч говорят о том, что такое война...
"- Когда кончится война, вернемся мы сюда. Пройдем по этим местам... Кто остался в живых?...
- И позовем лучший симфонический оркестр во фраках. Выйдет дирижер. Я подойду к нему, скажу:
- Пусть они сыграют...
- Нет ты знаешь, я сам... Скажу: "извини, маэстро. Дай я!".. И как вжарим "Смуглянку" от начала и до конца....
Отрывок из финального диалога Маэстро и Макарыча
Данная сцена была настолько тяжела для Алексея Макаровича, что после нее актеру стало плохо с сердцем и ему срочно вызвали машину скорой помощи.
Об этом случае рассказал актер Владимир Талашко, сыгравший в картине роль старшего лейтенанта Сергей Скворцова. В 2015 году он дал интервью газете "Культура", в котором и описал произошедшее:
- И позовем лучший симфонический оркестр во фраках. Выйдет дирижер. Я подойду к нему, скажу:
- Пусть они сыграют...
- Нет ты знаешь, я сам... Скажу: "извини, маэстро. Дай я!".. И как вжарим "Смуглянку" от начала и до конца....
Отрывок из финального диалога Маэстро и Макарыча
Данная сцена была настолько тяжела для Алексея Макаровича, что после нее актеру стало плохо с сердцем и ему срочно вызвали машину скорой помощи.
Об этом случае рассказал актер Владимир Талашко, сыгравший в картине роль старшего лейтенанта Сергей Скворцова. В 2015 году он дал интервью газете "Культура", в котором и описал произошедшее:
"Через несколько дней (Алексей Смирнов) вернулся в строй, сказал: "Я второй раз так не смогу, просто умру". И Быков оставил в картине этот дубль..."
Из интервью В. Талашко газете "Культура"
Скоро раз мы говорили о советских картинах о войне. О том, что они очень отличаются от современных фильмов своим подлинным, драматическим чувством, которое переживает каждый сидящий у экрана зритель.
Ведь в тех фильмах свои роли играли бывшие фронтовики, прошедшие ад передовой и не раз видевшие потери и страдания. Как и Алексей Макарович - настоящий герой, который не понаслышке знал, что такое на самом деле война...
Из интервью В. Талашко газете "Культура"
Скоро раз мы говорили о советских картинах о войне. О том, что они очень отличаются от современных фильмов своим подлинным, драматическим чувством, которое переживает каждый сидящий у экрана зритель.
Ведь в тех фильмах свои роли играли бывшие фронтовики, прошедшие ад передовой и не раз видевшие потери и страдания. Как и Алексей Макарович - настоящий герой, который не понаслышке знал, что такое на самом деле война...
Спасибо за прочтение, товарищ!
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