"Я второй раз так не смогу": сказал Алексей Смирнов после тяжелой финальной сцены фильма

"Через несколько дней (Алексей Смирнов) вернулся в строй, сказал: "Я второй раз так не смогу, просто умру". И Быков оставил в картине этот дубль..."

Из интервью В. Талашко газете "Культура"



Скоро раз мы говорили о советских картинах о войне. О том, что они очень отличаются от современных фильмов своим подлинным, драматическим чувством, которое переживает каждый сидящий у экрана зритель.



Ведь в тех фильмах свои роли играли бывшие фронтовики, прошедшие ад передовой и не раз видевшие потери и страдания. Как и Алексей Макарович - настоящий герой, который не понаслышке знал, что такое на самом деле война...