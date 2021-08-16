Приплыли: выпускникам школ штата Орегон, теперь необязательно уметь читать, писать и считать

В США губернатор штата Орегон без лишнего шума подписала законопроект, согласно которому у выпускников старших классов больше не будут проверять навыки чтения, письма и математики. По идее местных властей, это должно помочь подросткам из цветных американских семей избавиться от чувства неполноценности на фоне средней успеваемости учащихся из семей WASP.
Содержание документа, а также негласная манера его утверждения, вызвало негативную реакцию представителей Республиканской партии США и бурю негодования в среде патриотов страны.
«В прошлом месяце губернатор штата Орегон Кейт Браун, не привлекая к этому внимания, подписала законопроект, согласно которому от выпускников старших классов в штате больше не будут требовать хороших навыков чтения, письма и математики. Задача данной меры — помочь «цветным учащимся», — сообщают в издании RT со ссылкой на The Oregonian.
В издательстве отмечают, что Кейт Браун утвердила документ без традиционной для этих случаев церемонии и пресс-релиза на эту тему. Напротив, отмечают журналисты, губернатор предпочла придать документу законную силу как можно тише. В законодательной базе документ также появился только спустя две недели после подписания, что является отклонением от принятого порядка: как правило, законы вносят туда в день подписания.
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Несмотря на наличие обоснованной и конструктивной критики со стороны республиканцев, контролируемая демократами Законодательная ассамблея штата большинством проголосовала за изменения.
Республиканец Вик Деграммонт, кандидат в конгрессмены из Флориды, назвал законопроект«безумным». Орегонские сенаторы-республиканцы также заявили, что «это, вероятно, наихудший законопроект, принятый в текущей сессии, и демократы не могут найти ему достойного обоснования».
Демократ Баррингтон Мартин, политик и обозреватель, неоднократно выставлявший свою кандидатуру на выборах в штате Джорджия, отметил, что, хотя целью законопроекта было дать «шанс расам, которые сталкиваются с трудностями», он лишь настраивает их на провал. В разговоре с RT Мартин высказал мнение, что власти штата не публиковали закон и не проводили церемонию подписания, так как осознавали, что документ вызовет негодование, «причём не только в Орегоне, но и в США в целом».
«Он не только чреват обратным эффектом, этот закон может подорвать будущее нашей страны. Если забрать у людей основополагающую возможность самостоятельно выбраться из нищеты, которой является образование, а также установить высокомерно заниженные ожидания и, по сути, упростить все требования, проблемы у них будут не только с поступлением в вуз, но и с трудоустройством… И самое главное — пострадают все граждане Америки до единого, потому что мы снижаем планку для нашего будущего, то есть для наших детей», — отметил он.
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Дальше можно не продолжать. Ещё бы Сикелёва с Сигаритой Миконьян вставили
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Жрать, пить - умеют?
Значит норм.
Как там говорил незабвенный Гебельс: "Дайте им сосиски и включите музыку".
Пинсосы выполняют методичку фюрера.
А кто такие цветные? Так это же афронегры. В общем случае, это американское быдло. А быдлу незачем уметь считать - сейчас у всех в кармане смартфон, там есть калькулятор. И читать им незачем - лишь бы умели прочесть этикетки на товарах в супермаркете, этого для быдла вполне достаточно. Как говорил один бывший россеяненский министр образования: школа должна готовить квалифицированных потребителей. Так что скоро и в России.
Нужно было белых законодательно обязать сдавать на высокие баллы, а для цветных - как получится.
Вот тогда бы было правильно - умные белые и тупые черные.
Грубо говоря убрали из требования для выпуска из школы диктант и тест по арифметике. А СМИ раздувают это в шумиху.
Диктант и тест на арифметику при ВЫПУСКЕ из школы?
Чем же они в школе занимались?
Мир сошёл с ума, если это правда.
-Нет, только показываем.
-Кросивое...