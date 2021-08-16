Приплыли: выпускникам школ штата Орегон, теперь необязательно уметь читать, писать и считать

Демократ Баррингтон Мартин, политик и обозреватель, неоднократно выставлявший свою кандидатуру на выборах в штате Джорджия, отметил, что, хотя целью законопроекта было дать «шанс расам, которые сталкиваются с трудностями», он лишь настраивает их на провал. В разговоре с RT Мартин высказал мнение, что власти штата не публиковали закон и не проводили церемонию подписания, так как осознавали, что документ вызовет негодование, «причём не только в Орегоне, но и в США в целом».

«Он не только чреват обратным эффектом, этот закон может подорвать будущее нашей страны. Если забрать у людей основополагающую возможность самостоятельно выбраться из нищеты, которой является образование, а также установить высокомерно заниженные ожидания и, по сути, упростить все требования, проблемы у них будут не только с поступлением в вуз, но и с трудоустройством… И самое главное — пострадают все граждане Америки до единого, потому что мы снижаем планку для нашего будущего, то есть для наших детей», — отметил он.