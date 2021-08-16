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Приплыли: выпускникам школ штата Орегон, теперь необязательно уметь читать, писать и считать

Приплыли: выпускникам школ штата Орегон, теперь необязательно уметь читать, писать и считать (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 августа 2021 19:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: oregon   Реакция   видео   критика   образование   отмена   сша   экзамены   
5894
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В США губернатор штата Орегон без лишнего шума подписала законопроект, согласно которому у выпускников старших классов больше не будут проверять навыки чтения, письма и математики. По идее местных властей, это должно помочь подросткам из цветных американских семей избавиться от чувства неполноценности на фоне средней успеваемости учащихся из семей WASP.

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Метки: oregon   Реакция   видео   критика   образование   отмена   сша   экзамены   
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106  комментариев
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47k
noName 9 часов назад
Ну нормально,я предлагаю пойти дальше:выдавать диплом по факту рождения!!!Пендостан пожирает сам себя...
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135
Nane First NameLast 4 часа назад
В разговоре с RT Мартин
=========
Дальше можно не продолжать. Ещё бы Сикелёва с Сигаритой Миконьян вставили
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36k
figny 4 часа назад
3.14здец какой-то - у старшеклассников проверяют(проверяли) навыки чтения???
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5k
ekarataev 4 часа назад
Теперь у них есть закон, принятый из-за того что не белые официально признаны неполноценными.
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13k
Роман 5 часов назад
Ждем комментарии о том какие тупые американцы и как скоро штаты загнутся
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18k
иванов дмитрий 5 часов назад
Что то кажется эта новость подозрительной своей недосказанностью.
.
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1k
Shurovik 5 часов назад
Все больше склоняюсь к мысли, что фильм "Идиократия" - документальный....
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107k
Москвичка 5 часов назад
Ну а чё, нормально.
Жрать, пить - умеют?
Значит норм.
Как там говорил незабвенный Гебельс: "Дайте им сосиски и включите музыку".
Пинсосы выполняют методичку фюрера.
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2k
Дмитрий Маликов 5 часов назад
Демократы США и есть самые махровые расисты в отличии от республиканцев, на которых они этот ярлык вешают. Да они же фактически прямым текстом заявили что цветные неполноценные и не поддаются обучению.
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2k
Frank Borman 6 часов назад
Да ладно, это всегда так было. Просто сейчас это оформили официально, в виде закона.
А кто такие цветные? Так это же афронегры. В общем случае, это американское быдло. А быдлу незачем уметь считать - сейчас у всех в кармане смартфон, там есть калькулятор. И читать им незачем - лишь бы умели прочесть этикетки на товарах в супермаркете, этого для быдла вполне достаточно. Как говорил один бывший россеяненский министр образования: школа должна готовить квалифицированных потребителей. Так что скоро и в России.
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14k
Toxictofa 6 часов назад
Немного неправильно сделали.
Нужно было белых законодательно обязать сдавать на высокие баллы, а для цветных - как получится.
Вот тогда бы было правильно - умные белые и тупые черные.
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4k
RomaXz 6 часов назад
А пруфы есть ? Слишком напоминает очередную выдумку.
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367
КакогоХу 6 часов назад
Главное не мешать, пусть себе деградируют
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5k
Olga Raudis 6 часов назад
Только не останавливайтесь. Вперед, в мракобесие!
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8k
Barachek_Obachek 6 часов назад
Писать и читать - это баловство. А без математики им никак, он не будет даже знать сколько сделал закладок
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2k
внезапный енот 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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58
D внезапный енот 4 часа назад
20002000 надо было сказать 8)
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1k
alex5450 6 часов назад
Надеюсь что эту тётеньку будет лечить негр-врач не сдававший экзамены по медицине.
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945
анатолий горленко 6 часов назад
А далее, вместо школ, банановые пальмы...
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496
да пох 6 часов назад
Дочитал до момента когда понял что лажа .Дело в том что не опубликованный закон не является таковым.Такой небольшой нюанс в законодательстве штатов .Извините меня конечно но тут еще много не состыковок с законом .
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0
SigSauer 6 часов назад
Если в колледж поступать не собираются, пусть не учат. Всё правильно, по анархии. Не хочешь, не учи. Теперь знания учеников будут зависеть не от школ, а от родителей.
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1k
Дмитрий 6 часов назад
-Вы доёте аброзавание?
-Нет, только показываем.
-Кросивое...
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