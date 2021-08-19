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15 забавных доказательств того, что у детей свои правила

15 забавных доказательств того, что у детей свои правила (16 фото)

Автор:
19 августа 2021 23:05
Сообщество : Жизнь
Метки: process   Забавные   весёлые   воспитание   доказательства   малыши   правила   
896
16

Каждый знает, как тяжело растить малышей, и сколько нервов и сил на это уходит. Конечно дети не ангелы, но сколько весёлых моментов происходит в процессе их воспитания! В этом посте вы увидите некоторые доказательства.

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Метки: process   Забавные   весёлые   воспитание   доказательства   малыши   правила   
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анатолий горленко 36 минут назад
Дети, они такие...
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