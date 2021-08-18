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Как меняется жизнь с появлением детей: 30 фотографий "до и после"

Как меняется жизнь с появлением детей: 30 фотографий "до и после" (31 фото)

Автор:
18 августа 2021 14:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   до и после   малыши   отцы и дети   перемены в жизни   родители и дети   родительство   шаловливые малыши   
4213
31
Дети - одна из самых больших радостей в жизни. Но с ними в нашу жизнь приходят и проблемы, и компромиссы, ведь ее уклад совершенно меняется. Инстаграм-аккаунт @GotToddlered публикует снимки и истории родителей, которые вдруг обнаружили, что дети захватили власть в доме и все вокруг подчиняется только им!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   до и после   малыши   отцы и дети   перемены в жизни   родители и дети   родительство   шаловливые малыши   
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kleyman 3 часа назад
Как я и предполагал, меняется не в лучшую сторону. Не спроста говорят "дети - цветы жизни, на могиле родителей".
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12k
Кархародон 19 минут назад
Это называется - прозевал

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24k
Ashabad Полчаса назад
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7k
Maxim 45 минут назад
Дети, цветы жизни.
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2k
Ivan 52 минуты назад
Первому 11, второму 5 месяцев. Ну, не все так ужасно, хотя второй как-то тяжелее переносится. Возможно, я не помню уже первого, а может, дело в возрасте. Тогда мне и 30 не было, а сейчас под 40...
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46
Su Ar 59 минут назад
У меня трое и дети самое прекрасное, что есть в этом мире
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146
Чумной Доктор Час назад
вот сейчас всякий биомусор овуляхи куколды и яжематери начнут орать что личинки и это радость и счастье. но на самом деле это черная гнусная зависть к тем кто счастлив и попытка сделать тех кто вокруг тоже несчастными . типа мы вот в дерьме а они такие довольные- им бы личинок чтоб жизнь медом не казалась. (а детей я ненавижу по тому что летел на кубу 12 часов в окружение яжематерей и их орущих личинок. теперь я жизнь положу чтоб бороться с любым тугосерей чтоб они сдохли )
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677
vasilykopkov Час назад
Пост попахивает чайлд-фри.
Дети - цветы жизни, просто не давайте им распускаться...

PS на 14 фото дети где?
Больше похоже до начала приёма тяжелой наркоты и после...
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
С возрастом жизнь и без детей меняется.
Я вон в детстве со второго этажа в сугробы прыгал, а сейчас с горы на параплане.
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Это сколько же времени и ресурсов уделяли "до того" себе, любимым, чтобы с рождением ребёнка так опускаться?
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