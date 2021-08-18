Как меняется жизнь с появлением детей: 30 фотографий "до и после"

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Дети - одна из самых больших радостей в жизни. Но с ними в нашу жизнь приходят и проблемы, и компромиссы, ведь ее уклад совершенно меняется. Инстаграм-аккаунт @GotToddlered публикует снимки и истории родителей, которые вдруг обнаружили, что дети захватили власть в доме и все вокруг подчиняется только им!
Фотографии из серии "до и после" отлично показывают контраст между бездетной беззаботной жизнью и жизнью родителей, главная забота которых теперь не гламурные тусовки и развлечения, а их несносные, но такие милые и любимые малыши.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор до и после малыши отцы и дети перемены в жизни родители и дети родительство шаловливые малыши
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Дети - цветы жизни, просто не давайте им распускаться...
PS на 14 фото дети где?
Больше похоже до начала приёма тяжелой наркоты и после...
Я вон в детстве со второго этажа в сугробы прыгал, а сейчас с горы на параплане.
Надо было сравнивать фотки утром, когда до ребенка эта-же тетка утром встала и пошла в туалет, не втянув пузо и не приняв соблазнительную позу.
А так фотки ни о чем.