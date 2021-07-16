17 весёлых изображений, доказывающих, что животные - это люди в "шубах"

Иногда, наблюдая за домашними питомцами, мы с удивлением понимаем, что они поразительно похожи на нас, только добрее и смешнее. В этом посте вы увидите убедительные доказательства того, что животные выразительные и забавные копии людей, и никакие эмоции им не чужды.