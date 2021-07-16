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17 весёлых изображений, доказывающих, что животные - это люди в "шубах"

17 весёлых изображений, доказывающих, что животные - это люди в "шубах" (16 фото + 2 видео)

Автор:
16 июля 2021 23:35
Сообщество : Животные
Метки: Добрее   Забавные   Изображения   весёлые   животные   люди   шубы   
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Иногда, наблюдая за домашними питомцами, мы с удивлением понимаем, что они поразительно похожи на нас, только добрее и смешнее. В этом посте вы увидите убедительные доказательства того, что животные выразительные и забавные копии людей, и никакие эмоции им не чужды.

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Метки: Добрее   Забавные   Изображения   весёлые   животные   люди   шубы   
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Мангуст 47 минут назад
Только за последний нужно плюсануть. Люди, цените жизнь родителей!!!
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korney Полчаса назад
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