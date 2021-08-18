Здесь живут без светофоров и правил дорожного движения

Вообще про правила дорожного движения в странах Африки, в подробностях можно не расписывать, и так понятно, что третий мир продолжает отставать в развитии. Недавно в Китае и Мексике было так же опасно, как сейчас, в Египте. Однако научились! В Китае улицы увешаны камерами, и нарушать ПДД слишком разорительно. Мексика в одно время была страной «свободного вождения», а вот сейчас там очень даже строго. Это не мешает многим водителям нарушать устои и гонять на предельной скорости (как и подрезать, ездить ночью без фар и поворотников). Всё же какая-никакая, но уже цивилизация!