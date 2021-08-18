Здесь живут без светофоров и правил дорожного движения

Дорожные огни бывают разные, синие, жёлтые и красные… так, о чём это я? Ведь и правда, в Японии привычный для нас зелёный цвет светофора, называется голубым. По старой памяти, потому что 1968 году какой-то гений решил использовать синий сигнал. Спустя пять лет японцы одумались, и с тех пор у них стало как у всех. Однако говоря «зелёный» произносят «синий». Не пытайтесь понять, но к этому можно привыкнуть.
Индия – образец страны без правил дорожного движения. Формально они конечно же есть, особенно в крупных городах, поближе к самому центру. Многие ли из вас видели индийские фильмы? Так вот: это лишь витрина. В настоящей Индии царит транспортный хаос. На улицах двигаются: люди, слоны, овцы, рикши, велосипеды, повозки, драндулеты, автобусы и разумеется сами автомобили. Разметка – если она есть – в принципе не соблюдается, как и дорожные знаки: их может и не быть вовсе даже в городах-миллионниках. Двигаться в потоке неподготовленному туристу очень опасно, без особой надобности – не рекомендуем.
Египет – популярное направление у Россиян, и здесь тоже с дорожным движением достаточно условно. Почти как в Индии. Первый светофор в одном из городов появился в 2009, и разумеется мало кто понял, зачем он в принципе нужен? Самостоятельно передвигаться опасно для жизни, другое дело – доверить автомобиль местным, они уже привычные…
Гвинея – бедная республика западной Африки. Скорее всего вы никогда здесь не побываете, оно и к лучшему: правил ПДД – никаких, а местные этим чуть ли не гордятся. Про знаки и дорожные переходы им не рассказывайте. Однако жизнь такова, что у водителей выработались инстинкты: ездят комунницируясь жестами, благо их здесь немного.
Вообще про правила дорожного движения в странах Африки, в подробностях можно не расписывать, и так понятно, что третий мир продолжает отставать в развитии. Недавно в Китае и Мексике было так же опасно, как сейчас, в Египте. Однако научились! В Китае улицы увешаны камерами, и нарушать ПДД слишком разорительно. Мексика в одно время была страной «свободного вождения», а вот сейчас там очень даже строго. Это не мешает многим водителям нарушать устои и гонять на предельной скорости (как и подрезать, ездить ночью без фар и поворотников). Всё же какая-никакая, но уже цивилизация!
Источник:
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