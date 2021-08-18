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Здесь живут без светофоров и правил дорожного движения

Здесь живут без светофоров и правил дорожного движения (8 фото)

Автор:
18 августа 2021 09:20
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   города   правила   путешествия   фото   
216
8

Дорожные огни бывают разные, синие, жёлтые и красные… так, о чём это я? Ведь и правда, в Японии привычный для нас зелёный цвет светофора, называется голубым. По старой памяти, потому что 1968 году какой-то гений решил использовать синий сигнал. Спустя пять лет японцы одумались, и с тех пор у них стало как у всех. Однако говоря «зелёный» произносят «синий». Не пытайтесь понять, но к этому можно привыкнуть.

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Метки: в мире   города   правила   путешествия   фото   
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