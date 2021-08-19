Мужчина напал на свою девушку с отвёрткой, когда она попыталась забрать котика

Что вы знаете о правильной расстановке приоритетов? В Санкт-Петербурге парочка наотдыхалась и принялась делить самое дорогое - кота. Во время ссоры женщина пыталась забрать кота, но мужчина ей это не позволил. Он напал на свою пассию с отвёрткой и забрал котейку.
Ссора 30-летних Натальи и Дениса попала на видеокамеру домофона. Парочка поругалась во время пьянки и принялась делить кота. Наталья попыталась забрать животное, но Денис не был готов так просто расстаться с любимцем. Он заехал ей по лицу, ударил отвёрткой в живот и унёс кота с собой.
Позже за женщиной приехала скорая, а за мужчиной полиция, сообщает Mash.
В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Коту тоже досталось - его изрядно помяли, потаскали, пару раз уронили и оставили дома одного.
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"Бей бабу молотом, будет баба золотом"
А теперь котэ голодный...