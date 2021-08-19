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Мужчина напал на свою девушку с отвёрткой, когда она попыталась забрать котика

Мужчина напал на свою девушку с отвёрткой, когда она попыталась забрать котика (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 13:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   делёжка имущества   интересное   кот   парочка   ссора   фото   
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Что вы знаете о правильной расстановке приоритетов? В Санкт-Петербурге парочка наотдыхалась и принялась делить самое дорогое - кота. Во время ссоры женщина пыталась забрать кота, но мужчина ей это не позволил. Он напал на свою пассию с отвёрткой и забрал котейку.

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Метки: Россия   делёжка имущества   интересное   кот   парочка   ссора   фото   
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13  комментариев
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489
Миша 2 часа назад
Идиоты! Кто теперь кота кормить будет!
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1k
investas 5 минут назад
оправдан
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50
Mowgley 12 минут назад
Зачем бить бабу отверткой

"Бей бабу молотом, будет баба золотом"

А теперь котэ голодный...
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5k
Борис Карабанов 58 минут назад
Вот до чего доводит постулат "Без кота и жизнь не та!"
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2k
VPJ Час назад
Это наверняка, какой-то понаехавший. Настоящий петербуржец, как минимум с топором напал.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Кот отомстит за хозяйку-откусит мужику яйца
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363
Елена Букреева Час назад
А не лез бы с отверткой - кот бы ему достался.
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Всё зло от баб. Понарожают идиотов, а котам потом отдуваться
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30k
turyst 2 часа назад
Женщины, во время развода, страшные существа!
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1k
Йожык 2 часа назад
Из всей истории котю жалко, у него же теперь психологическая травма.
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342
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Жаль что не убил. Явно же, место одному в тюрьме, а второй в сырой земле.
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