Мужчина напал на свою девушку с отвёрткой, когда она попыталась забрать котика

Ссора 30-летних Натальи и Дениса попала на видеокамеру домофона. Парочка поругалась во время пьянки и принялась делить кота. Наталья попыталась забрать животное, но Денис не был готов так просто расстаться с любимцем. Он заехал ей по лицу, ударил отвёрткой в живот и унёс кота с собой.

Позже за женщиной приехала скорая, а за мужчиной полиция, сообщает Mash.