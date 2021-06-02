В треке девушки рассказали о лицемерии и своих правах. Они отметили, что их работа - такая же работа, как и все.

"Если считаете грязными нас, то чист ли тот, кто платит за нас?", - поют девушки.

В ролике девушки отметили, что тоже могут помочь бороться с шантажом, с насилием, с грабежом и взятками.