Российские проститутки записали рэп к международному дню секс-работника. В треке девушки рассказали о своих проблемах и попросили государство о защите.
2 июня в мире празднуют международный день секс-работников. Российские проститутки записали рэп, в котором рассказали о своей профессии.
Мы вам нужны, вы без нас никуда. Наши услуги важны, как еда, — звучит в клипе.
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В треке девушки рассказали о лицемерии и своих правах. Они отметили, что их работа - такая же работа, как и все.
"Если считаете грязными нас, то чист ли тот, кто платит за нас?", - поют девушки.
В ролике девушки отметили, что тоже могут помочь бороться с шантажом, с насилием, с грабежом и взятками.
В конце ролика авторы просят разрешить их работу. Ведь как только их работа станет законной, то они смогут тоже отстаивать свои права.
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Но назвать эту "профессию" необходимой как хлеб? Разве что как пропавшая рыба, не более того. И конечно никакой поддержки. Свободный выбор и такая же ответственность.
сегодня в NYC хохлушка лет 18 стоит $15-20 за фулфак, азиатка в бронксе по $10, Моника вообще по $5.
ХМ...., если я пойду на свидание с тёткой с сайта знакомств, которая окажется возраста моей мамы или её старшей сестры и потрачу всего $20 перед тем как смыться, то не только секса не видать, но к моему возвращению домой уже будет минимум 3 группы против меня открыты во всяких контактe оодноквасниках, мордокниге предупреждающих "Чэстных дам" никогда со мной не встречаться)))) что меня вообщем то обрадует
Слушай, а можно я твои яйца в руке подержу?
Можно, подержи.
5 минут держит, 10 держит, 15… Мужик спрашивает:
А чем тебе мои яйца так нравятся?
Да ничем, братан. По своим скучаю.
Они осознанно выбрали эту работу - ну так и пусть работают, они же не заставляют именно Вас пользоваться их услугами)
Ой, девки, может не надо?
Вот почему надо говорить "секс-работники", "дамы полусвета", "светские львицы", "эскортницы" и прочие околичности? Почему нельзя всё и всех называть своими именами - негров - неграми, проституток - проститутками, концептуальное искусство - гавном, 3,14доров - 3,14дорами?..
- Ну не знаю! Наверное, просто повезло...