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"Наши услуги важны, как еда": российские проститутки рассказали о своей работе, записав рэп

"Наши услуги важны, как еда": российские проститутки рассказали о своей работе, записав рэп (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 14:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   девушки   интересное   проститутки   ролик   рэп   фото   
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Российские проститутки записали рэп к международному дню секс-работника. В треке девушки рассказали о своих проблемах и попросили государство о защите.

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Метки: Россия   девушки   интересное   проститутки   ролик   рэп   фото   
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29  комментариев
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7k
antonium Час назад
Огонь, осталось что бы по треку записали барыги, менты и депутаты, и можно будет альбом выпускать.
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15k
Maks Es 6 минут назад
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2k
Дмитрий 8 минут назад
Вспомнилось. В далёком далёком северном присеверном посёлке приехали в баню на выходные вахтовики. Сняли баню на всю ночь. В бане нормально так всё, с бассейном, с сауной, бильярдом, комнатой для банкета, комнатой для, ну в общем понятно чего. Водки закупились больше чем "не хочу"! И вот, когда душа уже пресытилась возлиянием спиртного, распарилась в сауне, а водки было ещё не меряно, решили(або чего ещё тут решать) вызвать проституток! Через администратора, вызвали (если история не врёт и память не изменяет), трёх проституток. Девки приехали. Первое дело когда приехали дамы, естественно выпить ещё! Мужики пьют, девки парятся, купаются в бассейне. В общем все довольны. Первые наличием женского общества, вторые подвернувшейся халявой. И так всю ночь! На утро! Вставать же надо, баню освобождать, не своя же. Стали выяснять: "Денег нет!" Ну это совсем не проблема, по тому, как все деньги были потрачены, это все помнили. Второй вопрос! "Проституток вызывали? Вызывали!" И далее как в плохом романе: "Мужики! Ну хоть кто-нибудь то, использовал проституток по прямому назначению?" В итоге выясняется. Они всю ночь пробухали. Ни один из них ни одну девку не того(трахнул в народе говорят).Денег, они ж не лохи какие то, они ж всю ночь "продлевали" на проституток, потратили что то за 70 т. родных(по тем временам, да и сейчас тоже, совсем не малые деньги). Дак им обидно было, что они не деньги потратили(деньги что! ещё заработаем), а то, что ни кто из них "бабу за ночь не в....л!"......К чему это я? А! О правах! Правах, правах... У них должны быть права?
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150k
Alf 18 минут назад
SLM - Slut Lives Matter?
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2k
RRK Полчаса назад
Сегодня п.р.o.с.т.и.т.у.т.к.и намного выгоднее и честнее чем жены...
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25k
Ashabad Полчаса назад
А что, сегодня Навального в тюряге поздравляют, да?
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2k
Ivan Полчаса назад
Ну вот фиг его знает. С одной стороны я только за легализацию, но с другой: девки не ведают, что творят: как только гос-во их легализует-количество поборов, взяток, требований и тд возрастет в разы. Налоги, ПФР, повышенная мед.страховка. Ща крышующему менту сутер разок в месяц занес, и голова не болит. А вот легально... Хотя что с дур взять?
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10k
Михалыч 40 минут назад
Ну, писец, если честно... Ни голоса, ни слуха - оправданно профессию выбрали. Отправьте их на евровидение.

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168
Олег 44 минуты назад
Права ш.л.ю.х.? А дальше что, и.н.с.т.и.т.у.т п.р.о.с.т.и.т.у.т.о.к., кафедра м.и.н.е.т.а, кандидат наук в сфере анального с.е.кса?
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2k
Максим 49 минут назад
Проституция существует давно и ничего предосудительного в этом нет. Вывести из тени необходимо, хотя бы с целью прекратить там крышевание и вообще криминальную составляющую. Плюс обследование. В РИ у проституток были медицинские книжки.
Но назвать эту "профессию" необходимой как хлеб? Разве что как пропавшая рыба, не более того. И конечно никакой поддержки. Свободный выбор и такая же ответственность.
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4k
Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
Снял раз проститутку,начитанная ,правда без передних зубов,пока мин-ет делала ,то все Чехова цитировала
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−45
vova old 57 минут назад
идея хорошее, исполнение паскудное. хотя я за
сегодня в NYC хохлушка лет 18 стоит $15-20 за фулфак, азиатка в бронксе по $10, Моника вообще по $5.
ХМ...., если я пойду на свидание с тёткой с сайта знакомств, которая окажется возраста моей мамы или её старшей сестры и потрачу всего $20 перед тем как смыться, то не только секса не видать, но к моему возвращению домой уже будет минимум 3 группы против меня открыты во всяких контактe оодноквасниках, мордокниге предупреждающих "Чэстных дам" никогда со мной не встречаться)))) что меня вообщем то обрадует
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88k
сапер Водичка 58 минут назад
Встречается мужик с проституткой. Она ему говорит:
Слушай, а можно я твои яйца в руке подержу?
Можно, подержи.
5 минут держит, 10 держит, 15… Мужик спрашивает:
А чем тебе мои яйца так нравятся?
Да ничем, братан. По своим скучаю.
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37k
dima423 59 минут назад
да пусть работают, мне лично не мешают. Я за легализацию однозначно, при этом плюсов будет гораздо больше чем минусов, причем для всех)
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14k
vikklu Час назад
А не много ли они на себя берут? Без их услуг обходился и обходиться буду. Ни разу не пользовал это. Всегда было противно.
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432
Дмитрий vikklu 57 минут назад
Бери глобальнее. Во всем мире ходят мульёны "недотр@ханных". Так лучше уж пусть пользуются услугами древней профессии, чем насилуют нормальных людей. А сколько таких же бродит с воспаленной сексуальной фантазией?
Они осознанно выбрали эту работу - ну так и пусть работают, они же не заставляют именно Вас пользоваться их услугами)
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1k
Albigoec Час назад
Будут бороться за права? За такие: если проститутка будет работать на севере, ей будут платить "северную" пенсию? Или, если они будут стоять на дорогах в тяжёлых климатических условиях, будут требовать доплаты за работу в тяж.условиях?
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8k
БарНалей Час назад
"и попросили государство о защите"

Ой, девки, может не надо?
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10k
Kucher Час назад
"Международный день секс-работников"

Вот почему надо говорить "секс-работники", "дамы полусвета", "светские львицы", "эскортницы" и прочие околичности? Почему нельзя всё и всех называть своими именами - негров - неграми, проституток - проститутками, концептуальное искусство - гавном, 3,14доров - 3,14дорами?..
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56k
Парагвайский шпион Час назад
- Марь Иванна!!! ВЫ!!! Заслуженный учитель, пример и гордость нашей школы здесь? На Тверской улице??? ПРОСТИТУТКА???!! Как так вышло??
- Ну не знаю! Наверное, просто повезло...
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