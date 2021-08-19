Не ычите: о картавых и шепелявых замолвите

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Даже в самых несмешных ситуациях можно найти нечто забавное. Подборка посвящена всем тем, кто шепелявит и картавит.
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Метки: Юмор дефект речи картавость прикол шепелявость
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-ну, по-моему, вы хорошо произносите звук "ч"...
- ну, не чавчем...
Я говорю без проблем. А сестра, (нам уже под 50) так и картавит! )
Но не понятно другое, почему таких берут работать диджеями или ведущими на ТВ и радио? Как бы, это всё равно, что слепого в снайперы нанимать.
А их там много, действительно очень много!
- Нет, сестла.
И стали жестоко пытать,
А ну, говори нам скорее,
Как звать тебя, мать-перемать.
Коль скажешь, дадим тебе злата,
Оденем в шелка и парчу,
Подарим портрет Арафата,
Короче, гуляй не хочу.
Не скажешь живым не надейся
Тюремный покинуть подвал,
Но имя герой иудейский
Сиона врагам не назвал.
Молчал до последнего вздоха,
Как те ни пытали его,
Он «р» выговаривал плохо
И очень стеснялся того.
- Ия.
- Какое красивое редкое имя!
- Пьявда?
- Почему блат? Сестла!
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эх, молодёжЬЬЬ
это вы по телику выступление пятнистого президента с о*х*у*е*н*н*ы*м*и ударениями не видели
Зато мой акцент в английском получается загадочный. Ещё никто не угадал, что я русский. Думают, что немец.