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Не ычите: о картавых и шепелявых замолвите

Не ычите: о картавых и шепелявых замолвите (19 фото)

Автор:
19 августа 2021 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дефект речи   картавость   прикол   шепелявость   
10892
19

Даже в самых несмешных ситуациях можно найти нечто забавное. Подборка посвящена всем тем, кто шепелявит и картавит.

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Метки: Юмор   дефект речи   картавость   прикол   шепелявость   
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10k
Олегbl4 6 часов назад
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2k
zloikrot 43 минуты назад
-доктор, я плохо произношу звук "ч" !
-ну, по-моему, вы хорошо произносите звук "ч"...
- ну, не чавчем...
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906
zenon 43 минуты назад
И никого не удивляет улица "Койкого!
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2k
zloikrot Час назад
какая ель, какая ель! какие сисеськи на ней!
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1k
Александр Час назад
Пуосто поужал от души.
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62
Дмитрий Карнаухов 2 часа назад
Комментарий к фото
Если картавость влияет не только на речь, но и на письменность - то это клиника!
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2k
Мефодий 2 часа назад
Талталалы - это маленький посёлок на юге Азербайджана )))
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62
Дмитрий Карнаухов 2 часа назад
Комментарий к фото
Ни что не мешает найти синоним слову))
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11k
Серёга@ 3 часа назад
Сеструха ходила к логопеду, и заодно меня учила.
Я говорю без проблем. А сестра, (нам уже под 50) так и картавит! )
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6k
mr.Poher 3 часа назад
Люди как люди, иногда смешно, в большинстве своём мозг додумывает отсутствующие буквы и цифры слушая тех, у кого есть дефекты речи.

Но не понятно другое, почему таких берут работать диджеями или ведущими на ТВ и радио? Как бы, это всё равно, что слепого в снайперы нанимать.
А их там много, действительно очень много!
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5k
Дмитрий 3 часа назад
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2k
VPJ 3 часа назад
Один кахгтавый, с толпой сохгатников на бхгонивичке устгхоил....Ну...за врачей логопедов.
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1k
Replicant 4 часа назад
Поймали арабы еврея
И стали жестоко пытать,
А ну, говори нам скорее,
Как звать тебя, мать-перемать.

Коль скажешь, дадим тебе злата,
Оденем в шелка и парчу,
Подарим портрет Арафата,
Короче, гуляй не хочу.

Не скажешь живым не надейся
Тюремный покинуть подвал,
Но имя герой иудейский
Сиона врагам не назвал.

Молчал до последнего вздоха,
Как те ни пытали его,
Он «р» выговаривал плохо
И очень стеснялся того.
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10k
paranoid 4 часа назад
Спасибо, погжал :))
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14k
Мария Коненкова 4 часа назад
- Девушка, как вас зовут?
- Ия.
- Какое красивое редкое имя!
- Пьявда?
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56k
pynh 4 часа назад
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83k
Феофан 4 часа назад
- Как Вас с такой дикцией на радио работать взяли? У Вас там блат что ли?
- Почему блат? Сестла!
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1k
Друг 4 часа назад
боится что АТРИБУТ )
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333
Alexey Gera 4 часа назад
Я калтавлю. Не так сильно, но все же.
Зато мой акцент в английском получается загадочный. Ещё никто не угадал, что я русский. Думают, что немец.
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333
Alexey Gera АлексЮстасу 3 часа назад
Французы думают, что немец. Немцы, что француз. Англичане ваще тугие на ухо. Медведь с балалайкой выдает. Предатель. Никакой конспирации.
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12k
Сергей 5 часов назад
Ссылка vk.com
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11k
Евгений 5 часов назад
33 квадратных метра
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