Невыдуманная история Давида Марковича Гоцмана из фильма «Ликвидация»

В детском доме воспитывались разные ребята, в том числе и те которые рассказали Давиду много увлекательного о криминальной Одессе.



В 13 лет Давид стал учеником печника, а затем и печником, потом был соевый завод, пожарная команда и суконная фабрика. По вечерам Давид с друзьями патрулировали вечерние одесские улицы в составе «БРИГАДМИЛ» (Бригады содействия милиции).



В 1934 году Комсомол направил Давида на службу в «Одесский уголовный розыск». Так Курлянд стал помощником уполномоченного «УГРО».



За семь довоенных лет он прошел путь от помощника опера до старшего оперуполномоченного, войну он встретил в Одессе. Давид ушел из города в числе последних защитников, на единственном остававшемся в порту судне.



Его маму, и сестру с детьми во время оккупации расстреляли фашисты. Давид Менделевич получил назначение в республику Узбекистан, где он в 28 лет стал заместителем начальника управления уголовного розыска Узбекской ССР.



10 апреля 1944 года он вернулся в Одессу с нашими войсками. Наряду с процветающим бандитизмом в городе и окрестностях действовали разведывательно-диверсионные группы, оставленные немецкими и румынскими фашистами. В их задачи входило проводить теракты, налеты на госучреждения и банки, мешать восстановлению разрушенной городской инфраструктуры. Распространять слухи, дискредитирующие советскую власть, совершать наглые и показательные убийства военных и государственных служащих.



Первым делом, порученным Курлянду, стало убийство начальника «Одесского военного комиссариата» Ивана Ляшко. Менее чем через месяц группа Давид Менделевича обезвредила банду Игоря Шевцова.



За короткий срок были ликвидированы банды «Черной кошки», «Тарзана» и «Доджа ¾». Только на счету «Черной кошки» было 12 доказанных трупов в том числе, сотрудника НКВД и двух гарнизонных офицеров. Бандиты забирали у убитых форму, табельное оружие, награды и документы.



«Черной кошкой» руководил матерый бандюган Николай Марущак, как свои пять пальцев знавший «Одесские катакомбы». Сделав дело он «нырял» с бандитами в замаскированные провалы и спокойно «выныривал» где-нибудь в 5 километрах от Одессы.



Опергруппа Курлянда, усиленная бойцами Одесского гарнизона именно в катакомбах и накрыла банду Марущака. Завязался скоротечный бой, все бандиты были уничтожены, раненный главарь раскусил ампулу с цианидом.



Давид Менделевич как и многие его коллеги, чекисты и милиционеры пользовался легендарным пистолетом «FN Browning model 1900». Перед первой мировой войной российское военное ведомство закупило для нужд армии и флота 100 000 браунингов этой системы. Офицерам разрешалось приобретать данную марку пистолета за свой счет и носить с собой вне строя. Все дело в том, что этот мощный и безотказный пистолет легко помещался в кармане шинели, или кителя. Оперативники носили браунинг в заднем кармане брюк или за голенищем сапога.



Вскоре криминальные авторитеты Одессы признали, что в лице Курлянда они приобрели сильного противника. Когда его сын женился, и жена взяла фамилию мужа, она долго не могла устроиться в Одессе на работу. Все боялись, что через нее интерес к организации проявит Давид Менделевич.



С 1958 года Давид Курлянд читал лекции в «Одесской специальной средней школе милиции МВД СССР».



В 50-лет ветеран ушел на пенсию, но продолжал консультировать коллег «сыскарей» и «следаков».



Кстати никаких особых наград и почестей Давид Менделевич от государства не получил. Всю свою жизнь он вместе с супругой Надеждой и детьми, прожил в коммунальной квартире в бывшем доходном доме булочника Либмана.



В 1988 году Давид Менделевич завершил работу над книгой воспоминаний, которая не вышла свет до сих пор, раньше рукопись хранилась в «Одесском музее милиции».



Люди, видевшие этот черновик, говорят, что одни названия рассказов, позволяют понять, что если их издать это будет супердетектив:



- Оборотень;

- Зачем мошеннику ствол;

- Яшка-Китайчик;

- Дубровский;

- 18-летний губернатор;

- Моца и Ко;

- Курортники.



80-летний Давид Менделевич Курлянд скончался 28 июля 1993 года.



Правда, или нет, не знаю, но поговаривают, что личное дело замначальника «Одесского уголовного розыска» Давида Курлянда до сих пор засекречено.