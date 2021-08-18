Невыдуманная история Давида Марковича Гоцмана из фильма «Ликвидация»

FISHKINET
Необычное увлечение Министра обороны спасло жизнь 23 ребят Необычное увлечение Министра обороны спасло жизнь 23 ребят Специально для тех, кто смотрел дважды: тест по фильму "Терминатор 2" Специально для тех, кто смотрел дважды: тест по фильму "Терминатор 2" Как меняется жизнь с появлением детей: 30 фотографий "до и после" Как меняется жизнь с появлением детей: 30 фотографий "до и после" 27 изобретений, без которых лучше было бы обойтись 27 изобретений, без которых лучше было бы обойтись Выяснилось, чего больше всего боятся россияне Выяснилось, чего больше всего боятся россияне Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами» Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы,... Невыдуманные ситуации с безумными ЯЖЕМАТерями, которые заслуживают хорошенькой трепки Невыдуманные ситуации с безумными ЯЖЕМАТерями, которые заслуживают... "Вымираем вместе": всё о предвыборной агитации в Думу РФ 2021 года "Вымираем вместе": всё о предвыборной агитации в Думу РФ 2021 года Как снимался фильм «Гостья из будущего» Как снимался фильм «Гостья из будущего» Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью беременной под колёсами байка: видео В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью... Смешные работы победителей битв фотошоперов Смешные работы победителей битв фотошоперов Истории увольнений: как обманывают и унижают на работе Истории увольнений: как обманывают и унижают на работе 20 картин советских художников, от которых щемит на душе: вся правда о детстве на холсте 20 картин советских художников, от которых щемит на душе: вся... 82-летний инженер сконструировал машину, которая добывает питьевую воду из воздуха 82-летний инженер сконструировал машину, которая добывает питьевую... Смешные картинки из&nbsp;соц&nbsp;сетей Смешные картинки из соц сетей 10 фильмов с Арнольдом Шварценеггером которые провалились в прокате 10 фильмов с Арнольдом Шварценеггером которые провалились в прокате Почему же мужчина сыграл всесоюзную любимицу. Лучшая Баба-Яга всех времён и народов - Георгий Милляр Почему же мужчина сыграл всесоюзную любимицу. Лучшая Баба-Яга всех...
Невыдуманная история Давида Марковича Гоцмана из фильма «Ликвидация»

Невыдуманная история Давида Марковича Гоцмана из фильма «Ликвидация» (2 фото)

Автор:
18 августа 2021 14:47
Метки: Давид Менделевич Курлянд   из фильма Ликвидация   история   факты   
1680
2
1 февраля 1913 года в Одессе на Молдаванке у печника Менделя Курлянда родился третий сын названный Давидом. После смерти отца в 1921 году мать была вынуждена отдать 7 летнего Давида в детский дом. Когда из Красной армии после Гражданской войны демобилизовался старший брат, он забрал Давида обратно домой.

Источник:

Метки: Давид Менделевич Курлянд   из фильма Ликвидация   история   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−5
Thomsen 7 часов назад
банды «Черной кошки», «Тарзана» и «Доджа ¾». (ц)

Нда, а сейчас это звучит как кликухи ТП, стриптизера и рэпера. А биография у Давида Менделевича действительно кинематографичная. Но такую страшно отдавать современным сценаристам. Выйдет ведь говно типа франшизы с Безруковым, где он Бендера-старшего играет, натужно кося под одессита.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Dima 2 часа назад
Еврей здорового человека!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Serg2001 8 часов назад
А еще прототип Верещагина достоин отдельного фильма или сериала. Там и выдумывать то особо ничего не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
RUSSfan 8 часов назад
Сколько выдуманных персонажей взято от настоящих людей! Взять того же Остапа Бендера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычное увлечение Министра обороны спасло жизнь 23 ребят Необычное увлечение Министра обороны спасло жизнь 23 ребят За что солдаты материли этот шоколад? За что солдаты материли этот шоколад? Сокровища нации: 8 самых роскошных тиар королевской семьи Сокровища нации: 8 самых роскошных тиар королевской семьи Слоны во время войны: как они помогали солдатам Слоны во время войны: как они помогали солдатам Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете Мальчишки-газетчики начала ХХ века: маленькие коммерсанты Мальчишки-газетчики начала ХХ века: маленькие коммерсанты
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

222934



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Такое не каждый день увидишь!
2
93
Такое не каждый день увидишь!
Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и обида Пороховщикова
0
50
Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и обида Пороховщикова
﻿
Набирающие популярность
Поиск денег, 50 миллионов от Фонда Кино и съёмочный процесс
1
5
Поиск денег, 50 миллионов от Фонда Кино и съёмочный процесс
Мемы про учебу и детство
0
3
Мемы про учебу и детство
Необычное увлечение Министра обороны спасло жизнь 23 ребят
Необычное увлечение Министра обороны спасло жизнь 23 ребят
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#афганистан#интересное#фотографии#автомир#авто аварии#сша#знаменитости
#Юмор#интересно#приколы#прикол#дтп#аварии#люди#фильм#природа#мемы
#факты#животные#СССР#подборка#картинки#автомобили#ржач#новости#актеры#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться