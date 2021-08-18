Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку флага Афганистана

Мирной акции не получилось. Двое человек убиты и не менее десяти ранены.
Члены террористического движения "Талибан" (запрещен в России) открыли огонь по мирным протестующим в городе Джелалабад в провинции Нангархар. Двое человек убиты, более десяти получили ранения.
Сегодня сотни афганцев вышли на улицы города с национальными флагами в поддержку прежней госсимволики:
Талибы, захватив крупные города Афганистана, первым делом водрузили в знаковых местах свои флаги. И несмотря на то, что почти вся территория страны уже контролируется исламскими радикалами, афганцы пытаются выражать свое недовольство мирными акциями.
Однако мирной акции не случилось. Сначала талибы стреляли в воздух, пытаясь разогнать шествие, а затем открыли огонь на поражение.
В Афганистане в любой момент может вспыхнуть гражданская война. Сопротивление талибам оказывают десять тысяч проправительственных солдат вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Но по мнению российских экспертов, шансов победить в этой войне у него нет.
А тем временем талибы вот так охраняют посольство РФ в Кабуле. Российский посол назвал их хорошо вооружёнными "адекватными мужиками"
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И к слову, американским пилотам, которые приземлились в Катаре с останками человека на фюзеляже военно-транспортного самолета, потребовалась помощь священников и психотерапевтов.
Два дня назад транспортник С-17 эвакуировал в Катар 640 беженцев. Нескольким афганцам не хватило места (или их не пустили на борт) и они решили улететь на створках шасси. Трое из них упали с самолета через минуту после взлета. Четвертого мужчину, из-за которого американские военные обратились за психологической помощью, зажало механизмом, когда убирались шасси.
Судя по этому видео, на створках шасси находилось гораздо больше четырех человек. Очевидно, в последний момент они догадались спрыгнуть с самолета и спаслись от неминуемой гибели.
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Мусульмане, христиане, иудеи, все остальные. Они видят только один путь правления: путь насилия, геноцида и террора.
В любом его проявлении.
А уж когда религиозный бизнес смешивается с наркобизнесом, тут уже любое вымышленное существо типа олаха, иешуа и иеговы всё простит.
Кровь и баблос начинают править в угоду пейсатых-бородатых с автоматами.
Да она там и не прекращалась с 1973 года .
Новая " большая игра " , начинается , джентельмены ...
Не усложнение или улучшение, а увеличение численности, и захват максимального ареала.
УК РФ Статья 205.2