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Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку флага Афганистана

Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку флага Афганистана (5 фото + 3 видео)

Автор:
18 августа 2021 14:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: афганистан   протесты   стрельба   талибан   убийство   флаг   
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Мирной акции не получилось. Двое человек убиты и не менее десяти ранены.

Источник:

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Метки: афганистан   протесты   стрельба   талибан   убийство   флаг   
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45  комментариев
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−32
барабуля 3 часа назад
Талибушки, братья наши!!! Рос. правительство с вами
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11k
Евгений 11 минут назад
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153
Dima Udo 13 минут назад
Как была, так и осталась страна средневековья!
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48
Maxpechorin 21 минуту назад
Если они настолько фанатичны, то почему бы им организовать массовый флэшмоб с ликвидацией самих себя, сразу окажутся в раю в окружение гурий
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13k
MrForstd 44 минуты назад
башку никому не отрубили щитай мирная акция
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4k
The Dude 59 минут назад
Отличный пример, когда власть захватывают религиозные фанатики.
Мусульмане, христиане, иудеи, все остальные. Они видят только один путь правления: путь насилия, геноцида и террора.
В любом его проявлении.
А уж когда религиозный бизнес смешивается с наркобизнесом, тут уже любое вымышленное существо типа олаха, иешуа и иеговы всё простит.
Кровь и баблос начинают править в угоду пейсатых-бородатых с автоматами.
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36k
jonnyD Час назад
"В Афганистане в любой момент может вспыхнуть гражданская война." ( с)
Да она там и не прекращалась с 1973 года .
Новая " большая игра " , начинается , джентельмены ...
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593
робт Час назад
ну и где трупы то с раненными?
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3k
Слава Андреев Час назад
подождем немного и само все рассосется))))))))))
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Сколько еще войн, смертей, болезней, нищеты... нужно, чтобы понять, что их фанатичная дикарская религия - это тупиковый путь эволюции. С такими духовными ценностями и средневековыми порядками они и через тысячу лет будут "камнями огонь добывать".
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9k
Antique computer 3 часа назад
То же самое сделали американцы, когда люди мирно протестовали возле Капитолия.
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163k
LedorubTroszkogo 3 часа назад
... ожидаемо, я не пойму тех кто полон оптимизма от их опубликованных новых правилах, и кстати- с севера на них опять наступают войска какого-то генерала , опять война, эту страну не исправить, пуштуны ничего не умеют кроме сбора мака и войн.
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366
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
увы но музыку всегда заказывает победитель. Талибы правильно делают, что жестко разбираются с проигравшими. К хорошему, заигрывание с проигравшими не приводит.
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366
Сигизмунд Лазаревич Sam Backet 39 минут назад
а какой это терроризм? Нормально парни зажигают.
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20k
Mike Miller 3 часа назад
Религия, порождаюшая фанатизм, есть чистое зло.
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369
Сергей Сергеев Mike Miller 2 часа назад
Любой фанатизм - зло. Даже гастрономический, типа веганства.
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369
Сергей Сергеев Mike Miller 2 часа назад
Веганы своих детей калечат неправильным питанием.
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