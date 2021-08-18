Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку флага Афганистана

И к слову, американским пилотам, которые приземлились в Катаре с останками человека на фюзеляже военно-транспортного самолета, потребовалась помощь священников и психотерапевтов.





Два дня назад транспортник С-17 эвакуировал в Катар 640 беженцев. Нескольким афганцам не хватило места (или их не пустили на борт) и они решили улететь на створках шасси. Трое из них упали с самолета через минуту после взлета. Четвертого мужчину, из-за которого американские военные обратились за психологической помощью, зажало механизмом, когда убирались шасси.



