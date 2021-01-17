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Лидерам Талибана придется обходиться одной женой

Лидерам Талибана придется обходиться одной женой (3 фото)

Автор:
17 января 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   афганистан   брак   исламисты   новости   одноженство   скромность в быту   талибан   
624
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Исламистское движение Талибан запретило своим лидерам брать в жены более одной женщины. Как оказалось, пышные свадьбы руководителей движения обходятся слишком дорого и вызывают раздражение у рядовых бойцов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   афганистан   брак   исламисты   новости   одноженство   скромность в быту   талибан   
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12  комментариев
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4k
Иван 38 минут назад
Ну тупые. Надо говорить "Аллах дал, а вам не дал потому что либералы и пендосы виноваты."
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perdobak Минуту назад
Когда 70000 евро станет 600000 рублей, я тоже второй раз женюсь
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2k
Агасфер 7 минут назад
На всех АйФонов не наберешься? :-)
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3k
Дмитрий Барановский 21 минуту назад
Ишаки им в помощь.
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Агасфер Дмитрий Барановский 6 минут назад
Ослаблять - это глагол, а не любовница осла :-)
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4k
Vadim Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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799
ВазгенСемёнович Полчаса назад
У них есть преимущество, им и коза мила и овца нежна, очко пленного не зазорно, да и ослица дается покорно. Скучать не будут.
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777
Обратная сторона Луны ВазгенСемёнович 23 минуты назад
В плену побывал?
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2k
Агасфер Обратная сторона Луны 5 минут назад
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34k
parallax Час назад
Глядишь, так в угоду желаний и чаяний павствы со временем и однополые браки разрешат.
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65k
Пётровыч parallax 48 минут назад
Тогда Афганистан сразу в ЕС возьмут.
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