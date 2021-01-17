Лидерам Талибана придется обходиться одной женой

Исламистское движение Талибан запретило своим лидерам брать в жены более одной женщины. Как оказалось, пышные свадьбы руководителей движения обходятся слишком дорого и вызывают раздражение у рядовых бойцов.
Движение Талибан приказало своим лидером ограничитвать свою семейную жизнь одной супругой, чтобы экономить деньги движения. Безудержные свадебные траты руководства раздражают рядовых, говорят талибы. Этот указ первым издал еще до своей гибели в июне 2020 года экс-лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада после того, как в армии Талибана поползли слухи, что руководители движения купаются в роскоши со своими многочисленными женами в Катаре и Пакистане. "Мы повелеваем руководителям исламского движения, в соответствии с законами Шариата, не заключать второй, третий и четвертый брачный союзы, если в этом нет серьезной необходимости", - говорится в его декрете.
По традиции, афганские свадьбы должны быть роскошными, а кроме того, жених должен выплатить семье невесты до 20 до 70 тысяч евро (от 180 до 600 тысяч рублей). Кроме того, каждая жена должна жить в отдельном доме, так что многочисленные браки ложатся тяжким бременем на казну Талибана. А между тем, талибы не отказывают себе в себейных радостях: так, представитель Талибана в Дохе, Абдул Гани Барадар, имеет трех жен.
Слухи о роскошной жизни лидеров движения в Катаре вызывают раздражение у бойцов и порождают негативные статьи в зарубежной прессе во время переговоров талибов с афганским правительством. Что самое неприятное, эти слухи совершенно правдивы: многие лидеры Талибана, живущие в катарской Дохе, были освобождены из Гуантанамо в результате переговоров с США и после освобождения сразу же завели себе новые семьи, потратив на это серьезные суммы.
По традиции, афганские свадьбы должны быть роскошными, а кроме того, жених должен выплатить семье невесты до 20 до 70 тысяч евро (от 180 до 600 тысяч рублей). Кроме того, каждая жена должна жить в отдельном доме, так что многочисленные браки ложатся тяжким бременем на казну Талибана. А между тем, талибы не отказывают себе в себейных радостях: так, представитель Талибана в Дохе, Абдул Гани Барадар, имеет трех жен.
Слухи о роскошной жизни лидеров движения в Катаре вызывают раздражение у бойцов и порождают негативные статьи в зарубежной прессе во время переговоров талибов с афганским правительством. Что самое неприятное, эти слухи совершенно правдивы: многие лидеры Талибана, живущие в катарской Дохе, были освобождены из Гуантанамо в результате переговоров с США и после освобождения сразу же завели себе новые семьи, потратив на это серьезные суммы.
Между тем, на сегодня все руководители Талибана уже имеют нескольких жен. Акундзада предупреждал своих подчиненных о том, что избыточные траты на семьи, живущие в Катаре или Пакистане, "негативно влияют на престиж,доверие и личные оценки" лидеров Талибана, "порождают обвинения и ведут к бесчестью". По словам бывшего духовного лидера движения, лишь прозрачность частной жизни порождает доверие внутри армии, которое необходимо для успешной борьбы, и отказ от многочисленных браков поможет избежать "обвинений во взятках и нецелевых тратах денег".
При этом новые правила не воспрещают полностью повторные браки: так, мужчинам, у которых нет детей, нет мальчиков-наследников, женатым на вдовах или имеющим большое личное состояние, не воспрещается и даже прямо предписывается взять еще одну жену, чтобы обеспечить стабильность семье.
При этом новые правила не воспрещают полностью повторные браки: так, мужчинам, у которых нет детей, нет мальчиков-наследников, женатым на вдовах или имеющим большое личное состояние, не воспрещается и даже прямо предписывается взять еще одну жену, чтобы обеспечить стабильность семье.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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