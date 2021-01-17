Лидерам Талибана придется обходиться одной женой

Движение Талибан приказало своим лидером ограничитвать свою семейную жизнь одной супругой, чтобы экономить деньги движения. Безудержные свадебные траты руководства раздражают рядовых, говорят талибы. Этот указ первым издал еще до своей гибели в июне 2020 года экс-лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада после того, как в армии Талибана поползли слухи, что руководители движения купаются в роскоши со своими многочисленными женами в Катаре и Пакистане. "Мы повелеваем руководителям исламского движения, в соответствии с законами Шариата, не заключать второй, третий и четвертый брачный союзы, если в этом нет серьезной необходимости", - говорится в его декрете.

По традиции, афганские свадьбы должны быть роскошными, а кроме того, жених должен выплатить семье невесты до 20 до 70 тысяч евро (от 180 до 600 тысяч рублей). Кроме того, каждая жена должна жить в отдельном доме, так что многочисленные браки ложатся тяжким бременем на казну Талибана. А между тем, талибы не отказывают себе в себейных радостях: так, представитель Талибана в Дохе, Абдул Гани Барадар, имеет трех жен.

Слухи о роскошной жизни лидеров движения в Катаре вызывают раздражение у бойцов и порождают негативные статьи в зарубежной прессе во время переговоров талибов с афганским правительством. Что самое неприятное, эти слухи совершенно правдивы: многие лидеры Талибана, живущие в катарской Дохе, были освобождены из Гуантанамо в результате переговоров с США и после освобождения сразу же завели себе новые семьи, потратив на это серьезные суммы.