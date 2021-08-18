Почему же мужчина сыграл всесоюзную любимицу. Лучшая Баба-Яга всех времён и народов - Георгий Милляр

Гео́ргий Фра́нцевич Милля́р родился 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1903 года, в Москве, тогда ещё Российской империи. Кстати, при рождении фамилия у него была - де Мильё. Потому что его отец — Франц де Мильё был французом инженером-моcтостроителем из Марселя, приехавшим в Россию на работу. А Мать — дочь иркутского золотопромышленника Елизавета Алексеевна Журавлёва.

Хоть отец и рано ушёл из жизни, когда мальчику не было ещё и трёх лет, детство его проходило в роскоши, с нянечками-француженками. Уже тогда маленький Георгий начал изучать языки, много читал и увлекался музыкой.

Опасаясь нарастающих в стране волнений перед Первой мировой войной, они с семьёй переезжают в Геленджик, где после окончании обучения в школе он был принят на работу в геленджикский театр, изначально на должность бутафора.

После Революции 1917 года дом в Геленджике был конфискован, а большая московская квартира была превращена в коммунальную, где семье де Мильё отвели лишь одну комнату. И чтобы не афишировать своё аристократическое происхождение он сменил фамилию. Про знание иностранных языков тоже старался не распространяться, хотя свободно владел французским и немецким.