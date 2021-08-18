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Почему же мужчина сыграл всесоюзную любимицу. Лучшая Баба-Яга всех времён и народов - Георгий Милляр

Почему же мужчина сыграл всесоюзную любимицу. Лучшая Баба-Яга всех времён и народов - Георгий Милляр (8 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2021 11:25
Метки: актеры   интересно   кино   роли   
1046
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Изначально на роль Бабы-Яги в «Василисе Прекрасной» пробовались множество актрис, в том числе Фаина Раневская, но режиссёр всё не мог подобрать подходящей кандидатуры...

Когда жизни приобретает вид прямой дороги по степи, без каких-то знаков, лесов и рек, просто степь и степь - в общем бытовуха, то так хочется вдруг оказаться в сказке, как в детстве вновь поверить в Деда Мороза, в «Цветик семицветик», Золотую рыбку.

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Метки: актеры   интересно   кино   роли   
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Nikoha Salym 5 часов назад
"Вечера на хуторе близ Диканьки" +
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Андрей 4 часа назад
Спасибо за наше счастливое детство!
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66k
Опять зарплата. 5 часов назад
А он не родственник Де Фюнеса?..
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2k
Rodaslav 5 часов назад
Неповторимая Яга, незабываемый голос.
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7k
Alexandr Barhudarov 5 часов назад
Бабка - Огонь у него получилась!
Лучшая в кинематографе .
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