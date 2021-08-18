Почему же мужчина сыграл всесоюзную любимицу. Лучшая Баба-Яга всех времён и народов - Георгий Милляр

Изначально на роль Бабы-Яги в «Василисе Прекрасной» пробовались множество актрис, в том числе Фаина Раневская, но режиссёр всё не мог подобрать подходящей кандидатуры...
Когда жизни приобретает вид прямой дороги по степи, без каких-то знаков, лесов и рек, просто степь и степь - в общем бытовуха, то так хочется вдруг оказаться в сказке, как в детстве вновь поверить в Деда Мороза, в «Цветик семицветик», Золотую рыбку.
Поверить в общем-то можно, даже искренне кидать в воздух цветные лепестки и говорить:
«Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли -
Быть по-моему вели».
Но… чуда от лепестка вряд ли дождёмся, хотя иногда оно всё же случается.
И вот, когда уже всё опостылело, возьмёшь и включишь какую-нибудь сказку из детства, или по телевизору покажут. Например «Морозко». И так тепло на душе становиться от этих родных персонажей: Настенька со своим тоненьким нежным голосом и Баба Яга с шикарным кривым носом и метлой...
Когда я впервые узнал, что Бабу-Ягу во всех советских сказах играл мужчина, я был очень удивлён. Но тогда просто принял это, как данность, за неимением доступной информации. А сейчас в эпоху интернета, пользуясь им на благо, решил разузнать, что же за человек всё-таки был Георгий Милляр, который так великолепно сыграл роль Бабы-Яги.
Гео́ргий Фра́нцевич Милля́р родился 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1903 года, в Москве, тогда ещё Российской империи. Кстати, при рождении фамилия у него была - де Мильё. Потому что его отец — Франц де Мильё был французом инженером-моcтостроителем из Марселя, приехавшим в Россию на работу. А Мать — дочь иркутского золотопромышленника Елизавета Алексеевна Журавлёва.
Хоть отец и рано ушёл из жизни, когда мальчику не было ещё и трёх лет, детство его проходило в роскоши, с нянечками-француженками. Уже тогда маленький Георгий начал изучать языки, много читал и увлекался музыкой.
Опасаясь нарастающих в стране волнений перед Первой мировой войной, они с семьёй переезжают в Геленджик, где после окончании обучения в школе он был принят на работу в геленджикский театр, изначально на должность бутафора.
После Революции 1917 года дом в Геленджике был конфискован, а большая московская квартира была превращена в коммунальную, где семье де Мильё отвели лишь одну комнату. И чтобы не афишировать своё аристократическое происхождение он сменил фамилию. Про знание иностранных языков тоже старался не распространяться, хотя свободно владел французским и немецким.
К 1924 году Георгий Милляр стал уже известным провинциальным актёром и поступил в Школу юниоров при Московском театре Революции (ныне Театр им. Маяковского).
Но несмотря на то, что в театре его карьера шла в гору и всё ладилось, мечтал он о кино. И делал попытки в этом направлении, получая мелкие и эпизодические роли.
Но в 1938 году удача всё же «поймалась за хвост» в экранизации сказки «По щучьему велению» режиссёра Александра Роу. В этом фильме Георгий сыграл царя Гороха, правда для этой роли ему пришлось сбрить брови и волосы на голове. Фильм был тепло принят зрителями и критиками, что и положило начало плодотворного сотрудничества режиссёра и актёра.
В последствии он снялся ещё во многих сказках: «Василиса Прекрасная», «Марья-искусница», «Морозко», «Огонь вода и медные трубы» и д.р.
Изначально на роль Бабы-Яги в «Василисе Прекрасной» пробовались множество актрис, в том числе Фаина Раневская, но режиссёр всё не мог подобрать подходящей кандидатуры. Тогда Георгий Милляр и сказал ему, что: «Не женская это роль. Вот скажите мне, какая актриса позволит сделать себя такой страшной на экране? А я всё стерплю».
Так и появилась всем нам известная, я бы даже сказал - легендарная Баба-Яга. Актёр рассказывал, как он придумывал её образ:
«В Ялте я старушку увидел — коз пасла на Чайной горке. Старая-престарая гречанка, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка. Чем не Баба-яга?… А ещё обильный материал мне дала соседка по коммуналке. Характер у неё был ужасный, склочница, ей надо было обязательно кого-нибудь поссорить».
Так же и роль Кащея Бессмертного Георгий Милляр исполнил в одноименном фильме. И после этого, как шутил сам актёр, он стал «официальным представителем нечистой силы в кинематографе».
А всеми нами любимая сказка «Морозко» вышла в 1964 году. К роли этой Бабы-Яги он готовился, занимаясь гимнастикой с шестом, чтобы умело пользоваться метлой.
В ноябре 1965 года актёр получил звание заслуженного артиста РСФСР, а позже в 1988 и «Народного артиста».
В 1973 году не стало режиссёра Александра Роу, после этого актёр снимался только во второстепенных и эпизодических ролях, и был актёром дубляжа.
Георгий Милляр ушёл из жизни в 1993 году 4 июня, в возрасте 89-ти лет. Позже его жена и приёмная дочь передали некоторые части его архива с письмами, записями, фотографиями и грамотами в Музей кино.
Да, так и бывает - куча прекрасных ролей, большой театральный талант, а запоминается людям главная и самая яркая. Ведь несмотря на то, что Баба-Яга это вроде как нечисть, благодаря таланту Георгия Милляра, она стала для нас родной и вызывает только положительные эмоции.
Так что, если в вашей жизни вдруг поселилась рутина, и отпуска в ближайшее время не предвидится, просто включите добрую сказку, окунитесь ненадолго в детство, улыбнитесь и всё будет хорошо.
Источник:
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