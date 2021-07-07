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Медработник сливала в канализацию вакцины и подделывала COVID-сертификаты

Медработник сливала в канализацию вакцины и подделывала COVID-сертификаты (3 фото)

Автор:
07 июля 2021 16:58
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   Вакцина   больницы   врачи   коронавирус   мошенничество   новости   
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В Калининграде задержали россиянку, которая, работая старшим администратором в местной поликлинике, саботировала вакцинацию людей от коронавируса.

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Метки: COVID-19   Вакцина   больницы   врачи   коронавирус   мошенничество   новости   
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53  комментария
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141
Бухтей 2 часа назад
Потом эти же люди пополняют статистику "вакцинированный попал в реанимацию" и этим же фактом вдохновляется следующий гений, чтобы купить фальшивый сертификат
Замкнутый круг какой-то.
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2k
VPJ Минуту назад
Всё. Пипец. Теперь принявшее вакцину канализационное говно Калиниграда начнет расползаться не боясь эпидемии.
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7k
portmen77 3 минуты назад
Основной постулат медицины: Не навреди. Эти люди выполняли свой врачебный долг. Если человек не хочет вливания, но его принуждают, то долг каждого врача встать на сторону человека.
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15k
speaktr-st 12 минут назад
Залупоголовые либерасты уже объявили её узником совести и героем борьбы?
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36k
Андрей 18 минут назад
Антипрививочники, вы после ковида не на антитела лучше идите сдавайтесь, а сдайте сперму на фертильность. А если не хотите расстраиваться, то не сдавайте.
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3k
Micropi 21 минуту назад
А в чем собственно подделка? Сертификат - настоящий, печать - настоящая. Жижа - не вколота. В чем проблема? Объясните, что поддельного?
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4k
Мих 24 минуты назад
Оспы на них нету. К сожалению.
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11k
net Полчаса назад
Зае эти разговоры о вакцинации. Проколите всех кто верит в чудодейственные свойства вакцины и забейте на тех, кто не хочет ее колоть. Стационарное лечение именно от ковида антипрививочникам не делается, либо за их счёт. Тема будет закрыта.
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55k
Андрей Полчаса назад
Уничтожение вакцины - преступление: на её производство тратили деньги и средства; уничтоженный препарат не достанется тому, кто хотел привиться.
А кто покупает поддельные сертификаты, или, как здесь, сертификаты настоящие, но без прививок - вы кого хотите обмануть: официанта в ресторане или патологоанатома в морге?
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6k
кот базилий 44 минуты назад
И это наши врачи? До чего мы докатились, деньги ВСЕ .
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17k
Александр 44 минуты назад
На днях жена легла в роддом (скоро у нас пополнение). И к ней в палату положили девушку. Спустя сутки врачи заметили, что та девушка вроде как болеет. Она сказала, что это у ней аллергия. Инфекционист сделал анализ - ковид положительная оказалась особа (!)
Это трындец
Ту особу в районный центр на скорой. Мою жену срочно перевели в "грязную палату" и быстро на ковид взяли анализы. Пока ковид не подтвердился, но нервов огромное количество !!!. На днях врачи вроде как будут ускорять роды, чтобы перестраховаться.
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318
Andiks Александр Полчаса назад
Инкубационный период не меньше недели. Успокойте жену. Волнение перед родами хуже ковида. Удачных родов, вероятность, что малыш подхватит - на уровне других возможных проблем. Все в порядке.
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6k
SR 54 минуты назад
Когда есть спрос - предложение возникает очень быстро.
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20k
Седой Бегемот 56 минут назад
Свободу Деточкину!
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9k
Andrey Час назад
Что за уроды эти писаки
"саботировала вакцинацию населения"
Ну прям идейныей борец с режимом.
Да бабки она зарабатывала, а на вакцинацию ей насра....
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3k
mukado Час назад
процентов 50 привитых так привиты.
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20k
Альберт Час назад
Помню, подобное в 90 е было:
За низкий процент вакцинации от гриппа медсестру лишали премии.
Так она приписывала фиктивные прививки, а вакцину пачками выбрасывала в контейнер по пути с работы (чтобы не рядом с поликлиникой).
И не одна она была такая "умная"...
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829
Алксандр Шевченко Час назад
Вот в ролике рассказывают о главных противниках российской вакцины. Стыд и срам таким, поддерживают вражлебную экономику.
Ссылка youtu.be
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6k
Летучий Мыш Час назад
А кто сдал?
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279
Андрей Ы. Час назад
И ведь отделается максимум условным. А не мешало бы годика три реального заключения за такие выкрутасы.
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279
Андрей Ы. Седой Бегемот 39 минут назад
А если люди, которые получили QR код без вакцинации загнутся от ковида - тогда десяточку. Чтобы другим неповадно было.
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829
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Спрос, рождает предложение.
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653
Гремлин 2 часа назад
Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД таких как QR код
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