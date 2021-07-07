Медработник сливала в канализацию вакцины и подделывала COVID-сертификаты

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В Калининграде задержали россиянку, которая, работая старшим администратором в местной поликлинике, саботировала вакцинацию людей от коронавируса.
Представитель МВД отмечает, что женщина по просьбам клиентов выдавала им сертификаты о прививке, а те вакцины, что не использовались, она просто сливала в канализацию, чтобы уничтожить следы преступления.
Ее услугами воспользовались более 20 человек. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград").
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Замкнутый круг какой-то.
А кто покупает поддельные сертификаты, или, как здесь, сертификаты настоящие, но без прививок - вы кого хотите обмануть: официанта в ресторане или патологоанатома в морге?
Это трындец
Ту особу в районный центр на скорой. Мою жену срочно перевели в "грязную палату" и быстро на ковид взяли анализы. Пока ковид не подтвердился, но нервов огромное количество !!!. На днях врачи вроде как будут ускорять роды, чтобы перестраховаться.
"саботировала вакцинацию населения"
Ну прям идейныей борец с режимом.
Да бабки она зарабатывала, а на вакцинацию ей насра....
За низкий процент вакцинации от гриппа медсестру лишали премии.
Так она приписывала фиктивные прививки, а вакцину пачками выбрасывала в контейнер по пути с работы (чтобы не рядом с поликлиникой).
И не одна она была такая "умная"...