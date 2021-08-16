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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Еще крутые истории!
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2.Доступен Алтай был довольно широко - у многих председателей колхоза имелся в "козлике" (аналог Алтая система Колос). В городах в 73-м(!) году было порядка 40.000 абонентов! Номенклатура, спецслужбы, строители, заводское начальство - многие пользовались. Моторола за 4 штуки баксов была доступна даааалеко не всем американцам, машину дешевле было купить.
3.Где-то читал, что Алтай (несколько модификаций) выпустили около 60 тыс. экземпляров.
п.с. не ищите чёрную кошку в тёмной комната, если её там нет!
Частое ошибочное упоминание 1984 связанно с тем, что финансовый год многих компаний начинается в сентябре предыдущего.