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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
16 августа 2021 21:31
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
1693
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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16k
Maks Es 6 часов назад
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tayrt 3 часа назад
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turyst 5 часов назад
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turyst 5 часов назад

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2k
Frank Borman 6 часов назад
А где же гениальнейший гений всех времен и народов? Непорядок. Уже попахивает антисемитизмом.
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Андрей 6 часов назад
Так что в итоге с Дятловцами случилось, кто в курсе?
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19
Андрей Шинкевич Андрей 4 часа назад
Гугл вам в помощь!
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5k
newegg 6 часов назад
Motorola DynaTAC 8000X появился на рынке в конце 1983, а не в 1984.
Частое ошибочное упоминание 1984 связанно с тем, что финансовый год многих компаний начинается в сентябре предыдущего.
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