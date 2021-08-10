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В московском парке "Робин Гуд юбке", в знак протеста, вооружась арбалетом, заняла позицию на дереве

В московском парке "Робин Гуд юбке", в знак протеста, вооружась арбалетом, заняла позицию на дереве (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 05:26
Сообщество : Криминал
Метки: Бабушкинский   Москва   Россия   видео   парк   протест   спасатели   эко-активистка   
2259
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Не желая сидеть сложа руки в ожидании пока дети произведут её в ранг бабушки, женщина решила объявить войну застройщикам и превратить Бабушкинский парк в Шервудский лес.

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Метки: Бабушкинский   Москва   Россия   видео   парк   протест   спасатели   эко-активистка   
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300
КакогоХу 2 часа назад
Это какой-то странный Робин Гуд, который и не забирает у богатых и не отдаёт бедным, а просто сидит на дереве
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29
Mike Mike 7 минут назад
Кому Робин Гуд, а кому и Соловей-разбойник.
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1k
Алексей 13 минут назад
и увозят тебя в кащенко, а я машу тебе рукой
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10k
Джон Уик 13 минут назад
Думает что поможет? Нет не поможет.
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3k
Горожанин 16 минут назад
Вот что либеральная протестная пропаганда с людьми делает. А потом вдруг удивляются, что в России народ не тот, не за либеральные протестные ценности. Как раз тот - самый здоровый народ, что идиотов не поддерживает и свою страну бережет от дурдома. Даже люди на Западе все больше смотрят на адекватный народ России с уважением.
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2k
Илья Артамонов 18 минут назад
Едет кукуха у народа, потихоньку, от окружающей действительности. Толи еще будет...
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6k
Vadim 21 минуту назад
"Один Гуд в юбке" -у богатых берёт, бедным даёт.
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56k
Парагвайский шпион Полчаса назад
Автор - дебил. Ты хоть знаешь, кто такой Робин Гуд? В какое время жил и почему поступал так, как поступал???
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0
Thomsen 36 минут назад
При чём здесь Робин и зачем ей арбалет? Если бы эта ипанутая с собой перфоратор на тополь притащила, дебилы написали бы 'Равшан в юбке'?
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182
vijilante 44 минуты назад
Вот дура ! Надо было подпустить их поближе и всех расстрелять - каждому стрелу между глаз , и кричать что у неё есть "справка" и ей ничего не будет.! Вот это был бы фурор ! А так - запрут в Кащенко и дело с концом.
Не те нынче шизафреники,не те !
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590
Алексей Попов 44 минуты назад
Надо было тир устроить :-) Кто камнем собъет тот экоактивист, нечего деревья напрягать :-)
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11k
net 50 минут назад
С головой точно проблемы. Пальнешь разок из арбалета, снимет снайпер, протест окончен.
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761
閃光 Час назад
Редькин хрен не обломился?
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15k
homerchik Час назад
да да... именно это спасет бабушкинский парк... Как же они надоели, то с голыми жопами, то с арбалетами - и все вроде бы за благое дело, и совершенно не ради самипиара. Тьфу! По хорошему, чем меньше шумихи будет после их выходок, тем лучше. Сразу на порядок уменьшатся.
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45k
doker 2 часа назад
Странно. Раньше юродивых и блаженных любили.

Говорят, от колокольного звона сие.
Чем больше в городе колоколов, тем быстрее наступает просветление.
"Москва, звенят колокола..."
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20k
Виталий Касандров 3 часа назад
Вот если ты с плакатом или даже мегафоном то ты активистка ,а вот если с арбалетом даже если не стреляла то дол.ба.ё.б.ка .
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