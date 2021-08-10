В московском парке "Робин Гуд юбке", в знак протеста, вооружась арбалетом, заняла позицию на дереве

Не желая сидеть сложа руки в ожидании пока дети произведут её в ранг бабушки, женщина решила объявить войну застройщикам и превратить Бабушкинский парк в Шервудский лес.
Как сообщалось на Telegram-канале "112", В Бабушкинском парке эко-активистка с арбалетом залезла на дерево и наотрез отказалась слезать
Она поносила оттуда такими словами.
Что мне трудно их повторять.
По данным канала, с рассветом женщину на 20-метровую высоту (7 жилых этажей) доставил кран. Таким образом, женщина протестует против застройщиков, жадно глядящих на лесной массив. К полудню на место прибыли экстренные службы.
Позже, по сообщению ТАСС стало известно, что после переговоров со спасателями, которые подобрались к женщине на другой лестнице, активистка перестала в них целится и позволила себя снять и передать с рук на руки полиции.
Как снимали с дерева и задерживали активистку Ольгу Кузьмину, протестующую против стройки реновационного дома, – в фоторепортаже «Соты».— SOTA (@SotaVision) August 9, 2021
Фото: Alec Sander / SOTA. pic.twitter.com/pgryakTDud
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Не те нынче шизафреники,не те !
Говорят, от колокольного звона сие.
Чем больше в городе колоколов, тем быстрее наступает просветление.
"Москва, звенят колокола..."
Единственное, что не смогло победить бабло - это смерть.